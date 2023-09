¿Anuel nada que supera a Karol G? Lanzó canción con contundentes frases: "tu fuiste la peor"

Anuel AA no ha perdido oportunidad para cantarle a Karol G.

La producción musical se llama 'Corazón Roto' y lanzaron un nuevo remix, en donde están los siguientes cantantes: Brray, Anuel AA, Chencho Corleone, Jhayco y Ryan Castro. Las palabras dejaron pensando a varios, porque no saben si realmente le envió indirectas a Karol G, o solo hacer parte de esta nueva canción.

Ha sido todo un éxito, porque en tan solo 15 horas ya es tenencia en YouTube y está en la décima posición. Algunos tienen curiosidad por saber la letra y aquellas partes en donde Anuel canta.

Letra de 'Corazón roto' que sería para Karol G

Siempre pienso en ti cuando enrolo y prendo un blunt

Recuerdo tu totito moja'o en mi balcón

Mi instinto me decía que tú era' un error

De toa' mis decisione' tú fuiste la peor

Tú me encanta', pero no me conviene'

Habla' toa' esas mier##' en las redes'

Pero tú y tu novio saben que yo soy el nene