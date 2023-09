Anuel volvió a enviarle pulla a Karol G con contundente mensaje en pleno concierto, ¿y la novia?

Luego de esto, los internautas no perdieron la oportunidad para comentar y reaccionar, luego de las palabras que dijo. Además, dejó impactado a todos, porque creían que ya había superado el tema, pero al parecer es todo lo contrario. Los mensajes en las redes sociales se inundaron de aquellos, en donde criticaron de nuevo a Anuel.

" El hombre que le falló esperando que otro hombre le falle, para dedicarle una canción", "Todavía con lo mismo", "No se qué hará su novia, yo no soportaría", "La única manera de que siga siendo relevante es hablando de Karol", "Yo no entiendo a este hombre, ¿no tiene su novia?", "y eso que tiene novia", Si claro porque él nunca le falló😒", dijeron algunos.

Hay que recordar que, hace unos días, en un concierto de Anuel colocaron un cartel con la foto de él junto a Karol. Mientras todo el público le gritaba el nombre de ella, él los ignoraba.

Por lo cual, algunos pensaron que el puertorriqueño la había superado, pero al parecer no es así. Sigue tirándole pullas a los dos paisas, que en estos momentos están más felices que nunca.