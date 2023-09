Sara Uribe reveló el platal que cuesta ir a un concierto de Karol G en Estados Unidos, ¿los pagaría?

Recientemente, Sara Uribe estuvo en un programa, en donde habló acerca de este concierto de la 'Bichota'. Allí confesó que, para tener a la mujer al frente, bien de cerquita, debía pagar casi 5 millones de pesos, es decir 1.200 dólares. A lo que varios quedaron impresionados por tal cifra, en donde preguntaron que si era revendido.

Los internautas no perdieron la oportunidad para pronunciarse la respecto y dijeron que hay de todos los precios. En donde no necesariamente toca pagar mucho dinero, sino poco para poder disfrutar de aquel concierto.

"El que los tenga y no le duelan los paga con gusto, porque showsazoo si es 🔥", "Me gusta la música de ella, pero no pagaría todo eso noo", "A todo el que le guste y tenga para pagarlo que vaya", "Ni si me regalaran la boleta en VIP iría a su concierto", "El que le gusta la música de ella y tiene el dinero los paga y listo", dijeron algunos.