Cristiano Ronaldo busca nuevo empleado para su hotel en Madrid ¡El salario es una millonada!

Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y actual jugador del Al-Nassr, ha lanzado una interesante oferta laboral para quienes buscan oportunidades en el sector hotelero.

Te podría interesar: Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi: recibió importante reconocimiento

El empleo disponible es para su reconocido hotel en la Gran Vía de Madrid, el Pestana CR7. Esta oferta incluye un contrato temporal para el puesto de ayudante de camarero y está dirigida a personas con al menos dos años de experiencia en la industria hotelera.

El Pestana Hotel Group opera en 16 países con más de 12.000 habitaciones, recibiendo anualmente a más de tres millones de huéspedes. Este éxito lo ha consolidado como un referente en el turismo internacional; y ahora, una nueva oportunidad surge para formar parte de su equipo.

Condiciones y beneficios laborales para trabajar en el hotel de Cristiano Ronaldo

El puesto ofrecido es para una jornada parcial de 20 horas semanales, distribuidas en turnos rotativos de lunes a domingo, con dos días de descanso consecutivos. Además, el contrato es temporal, aunque la empresa ofrece una planificación anticipada de los días libres y los turnos de trabajo, facilitando la organización del tiempo libre.

Entre los beneficios que la empresa ofrece a sus empleados, destacan un 25 por ciento de descuento en restaurantes y bares del hotel, tickets restaurante por un valor de 50 euros durante 12 meses al año, y un seguro médico privado cubierto al 100 por ciento por la empresa, una vez superado el periodo de prueba.

Además, el trabajador disfrutará de 30 días de vacaciones anuales, complementados por otros 20 días adicionales, según lo establecido en el convenio. También, el salario oscila entre 12.000 y 13.000 euros anuales (55.118.423 y 59.711.625 pesos colombianos aproximadamente).

No dejes de leer: Cristiano Ronaldo: La millonaria cifra que se está levantando gracias a su canal de Youtube

Requisitos y funciones del puesto

Para aplicar a este puesto, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos. El candidato debe contar con una titulación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior o Medio y tener al menos uno o dos años de experiencia en una posición similar. El manejo del inglés a nivel intermedio es también un requisito indispensable.

El ayudante de camarero se encargará de saludar a los clientes, guiarlos hasta sus mesas, presentarles el menú y recomendarles platos especiales. También será responsable de tomar pedidos utilizando un software de POS, comunicando la información al personal de cocina y sirviendo comidas y bebidas en diversas áreas del hotel, incluido el servicio a habitaciones.

El Pestana Hotel Group no solo se centra en la contratación de personal, sino también en el desarrollo de sus empleados. La compañía ofrece programas de formación en línea y planes de carrera como Growing Together y Building Up, que buscan impulsar el crecimiento profesional dentro de la empresa.

Además, como gesto adicional, los empleados tienen la oportunidad de celebrar su cumpleaños en el lugar de trabajo, fomentando un ambiente laboral más ameno y acogedor.

Esta oferta de trabajo destaca no solo por las condiciones laborales y los beneficios que ofrece, sino también por el prestigio que representa trabajar en uno de los hoteles más valorados de Cristiano Ronaldo, quien continúa diversificando su carrera empresarial fuera del fútbol.