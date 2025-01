Alina Lozano, una de las figuras más destacadas del entretenimiento colombiano gracias a sus papeles icónicos y su presencia en redes sociales tras su relación con Jim Velásquez, sorprendió recientemente a sus seguidores con una importante confesión sobre un episodio de acoso laboral en la televisión.

En un video compartido en su canal de YouTube, la actriz bogotana relató un incidente que ocurrió hace más de 15 años, cuando formaba parte de una producción televisiva. Según su testimonio, el protagonista de la telenovela, un actor respetado y admirado, habría tenido comportamientos inapropiados con varias mujeres del equipo de producción, particularmente con las vestuaristas.

¿Qué ocurrió con las vestuaristas?

Lozano narró que una de las vestuaristas acudió a ella entre lágrimas para confesar que el actor en cuestión se desnudaba completamente frente a ella durante los cambios de vestuario, obligándola a mirarlo. La mujer expresó su desesperación y miedo al decir: "No puedo más, pero tampoco puedo contárselo a nadie porque no me van a creer, soy ‘solo una vestuarista’".

Lozano señaló que este comportamiento no fue un hecho aislado, ya que otras compañeras también habrían sido víctimas. Sin embargo, el miedo a perder sus trabajos las mantenía en silencio, lo que permitió que este comportamiento persistiera.

La actriz intentó apoyar a la vestuarista ofreciéndose a acompañarla a hablar con el productor de la telenovela. No obstante, la mujer se negó por temor a ser despedida. "Me dijo que noquería arriesgarse a perder su empleo", recordó Lozano.

En esa época, denunciar a un actor con tanta influencia era sumamente difícil. La posición de respeto y cariño que tenía ante el público y el equipo hacía que las víctimas sintieran que no serían escuchadas ni respaldadas.

Aunque no podía tomar acciones directas, Lozano decidió observar más de cerca el comportamiento del actor. “Comencé a observarlo, buscaba una oportunidad para hablar primero con él y luego con el productor”, explicó. Sin embargo, lamentó que las víctimas no sintieran la confianza necesaria para alzar la voz, a pesar de su disposición para ayudar.

