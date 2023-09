Andrea Valdiri volvió a los escenarios y la rompió con tremendo baile de champeta, ¿Y Saruma?

Sin embargo, hubo quienes la criticaron, porque al parecer ella se había alejado de un amigo con el que fue captada dando lo mejor en la pista. Se trata de Javier Gómez, con quien no se le volvió a ver, pero se reencontraron en este momento. Los internautas no perdieron la oportunidad para hablar sobre este tema.

"Ojalá Saruma también recupere sus amigos de sus inicios, de los cuales se alejó y no sabemos porqué", "La vieja puede bailar muy bien , puede hacer sus “obras de caridad “ es mamasita", "No sé, pero todo lo de ella se ve tan irreal", "Qué felicidad volverlos a ver así", "Ahora le caen a la Valdiri. Después que la endiosaron", "Saruma ni por ahí", "Todo lo que brilla no es oro", "Ellos se entienden con solo mirarse, amé verlos de nuevo", dijeron algunos seguidores.

Lo que más llamó la atención, fue que no vieron a Felipe Saruma con Andrea Valdiri. Por lo cual, empezaron de nuevo los rumores sobre la posible separación entre ellos dos. En donde recientemente también se habló, pero en el día de Amor y amistad, confirmaron que estaban más enamorados que nunca.

A pesar de esto, varios dicen que ya no están juntos y que, por eso, no se les ha visto en fotos en sus redes sociales. Por su parte, no hay una pronunciación oficial por parte de ninguno de los dos.