Andrea Valdiri despejó la duda del porqué ya no usa su anillo de boda, ¿problemas en el paraíso?

En los últimos días, a Andrea Valdiri no la han vuelto a ver con el anillo de boda. Por lo cual, quiso hablar acerca de este tema y aclararle la duda a más de uno. Estas fueron sus palabras.

"Cuando me adelgacé, esto me quedó super grande. Quiero que miren, tengo un tronco de hueco, es más, me cabe otro dedo. Entonces hay que mandarlo a arreglar. Esa fue la adelgazada tan verraca que me pegué que se me sale, y para no perderlo yo lo guardé", expresó Valdiri.

Sin embargo, los internautas creen que hay algo más allá y que por eso tuvo que salir a dar explicaciones. Por ello, los seguidores no dudaron en comentar aquella publicación.

"Se lo compraron como para el dedo del pie jajaj", "Cuando se da excusas sin pedirlas, es porque hay algo más", "solo especulación es lo que hay sobre la relación,cada quien tiene sus proyectos". "Ellos están ya viviendo en casas separadas", "Pero eso no es una excusa, se manda a organizar y listo", "Como está la inseguridad que ni se lo ponga", "Ahí pasa algo ufff, se ve más a Saruma con las hijas de la Valdiri que con ella", dijeron algunos.