Esposo de Andrea Valdiri, Felipe Saruma, reveló los lujosos licores que tiene y fue criticado

Luego de la aclaración que hizo en redes sociales, el tema de ellos siguió sonando, por lo cual hubo un tema que sorprendió a varios. Hace unos días, el mismo Felipe Saruma subió a su TikTok, en donde tiene más de 8 millones de seguidores, un video en donde muestra todos los licores que tiene y por ello fue criticado.

Allí empezó a mostrar la cantidad de botellas que tiene, en donde resaltaron las siguientes: Johnnie Walker, Macallan, champagne, entre otros. Luego mostró una caja con el licor más caro que cuesta $25 millones, que es una mezcla entre brandy y coñac. Se trata del licor 'Louis XIII'.

En el video aseguran que la mayoría de las personas no se toman esta bebida, porque prefieren dejarlo en la vitrina para no consumirlo. Además, se toma de una forma particular. Y como si fuera poco esta botella fue un regalo de Andrea Valdiri para Felipe Saruma. Y después de probarlo, dijeron que estaba fuerte y sabía a brandy