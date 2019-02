Nacho Vidal continúa siendo tema de conversación días después de que una noticia alertara a la industria de la pornografía y a millones de fans del actor, cuando se afirmó que el español había salido VIH positivo en unos exámenes médicos que se realizó en Barcelona. Una de las víctimas de redes sociales por esta situación fue Amaranta Hank, quien ha tocado el tema en diferentes momentos.

A pesar de que otros medios han desmentido esta noticia y aseguran que hasta el momento nada es confirmado, los usuarios de redes sociales emprendieron fuertes ofensas y ataques contra la colombiana, pues es recordada por varios consumidores de contenido para adulto por una escena que hizo con Vidal.

Al ser blanco de críticas y comentarios como “sidosa”, Hank no guardó silencio y decidió defenderse a través de un trino donde le preguntaba a sus seguidores si ya se habían cansado de acusarle y decirle esta palabra.

Al ver la constante insistencia en el tema, Alejandra Omaña, verdadero nombre de Amaranta, tocó de nuevo el tema y se pronunció al respecto para anunciar que compartirá un video hablando sobre este tema con claridad y terminar con las ofensas.

“Mañana estaré en Cali. Apenas pueda haré un video con mi opinión de todo lo que ha pasado. Tenía tantos trabajos de la universidad que no tuve tiempo de amargarme por el bullying”, expresó la actriz porno en su cuenta oficial de Twitter.

“Gracias todos los que me han enviado mensajes de apoyo. Mi salud está perfecta”, agregó la colombiana en el mismo trino.

"Mañana estaré en Cali. Apenas pueda haré un video con mi opinión de todo lo que ha pasado. Tenía tantos trabajos de la universidad que no tuve tiempo de amargarme por el bullying. Gracias a todos los que me han enviado mensajes de apoyo. Mi salud está perfecta. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) February 17, 2019

Con esta respuesta, millones de fans esperan saber qué sucedió con la actriz y cuál es la verdad detrás de la noticia que inundó los medios internacionales.

Por otra parte, Nacho Vidal volvió a ser centro de comentarios luego de que una entrevista que realizó meses atrás se difundiera de nuevo en redes sociales y se utilizara para enfatizar en algunas palabras que expresó el actor sobre su sexualidad.

“A mí todo lo que me la pone dura me lo follo. Me da igual. Todo lo que me excita, siento una erección, yo me lo follo. Sin mirar si tiene barba, si tiene pelo largo, si pesa 200 kilos. Mi sexualidad es lo que siento en ese momento. Mi sexualidad no tiene etiquetas”, afirmó Vidal en una entrevista con Playground mientras hablaban de cómo llevaba su vida sexual.

“Donde me apetece, con quien me apetece, siempre y cuando la otra persona también esté en ese movimiento”, agregó el actor.

