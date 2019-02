‘La Ley del corazón 2’ sigue conquistando a sus fieles seguidores con escenas cargadas de conflicto, casos interminables, injusticias, romances apasionados y en especial de momentos cargados de mucha intimidad, por lo que sus protagonistas deben esforzarse por lograr un resultado favorable.

Sin embargo, en muchos casos los televidentes no logran detectar algunos cambios que se realizan en las escenas de estos proyectos, pues su desarrollo es impecable al final. Varios de sus actores reconstruyen sus personajes y en algunos casos utilizan un doble para hacer este tipo de secuencias.

Lee también: Cinco cosas de ‘Betty’ con las que seguro te has sentido identificado

Este es el caso de Laura de León, quien interpreta a Lucía, la villana en la segunda temporada de la producción, quien utilizó sus redes sociales para contar un detalle del detrás de cámaras de ‘La Ley del Corazón 2’.

De acuerdo con lo que plasmó en una serie de videos en su cuenta oficial de Instagram, para su personaje ella hace uso de una doble, la cual se encarga de realizar las escenas íntimas y candentes que hay en la historia.

Aunque no es común que estas cosas se cuenten abiertamente, la artista no lo pensó dos veces para confesar que no hace este tipo de escenas nunca y por ello tiene a una actriz de reemplazo para cumplir a cabalidad con la exigencia de la escena. Por ello le agradeció por “dejarla bien representada con ese cuerpo”.

Te puede interesar: Kim Kardashian muestra los impactantes efectos de enfermedad que sufre en la piel

En el capítulo del martes pasado, Lucía tuvo un encuentro erótico con Iván Estefan, donde el tono subió y logró mover las fibras de millones de personas que no se pierden la producción. Por ello, de León quiso agradecerle a su doble y destacar su buen trabajo en pantalla.

“Yo no sé si otras compañeras que tienen dobles para hacer estas escenas lo confiesan, yo sí porque yo resalto el trabajo de estas mujeres y hombres que hacen de dobles. Muchas, muchas gracias (…)”, expresó la actriz.

“No hago nunca este tipo de escenas, porque hay actores que decidimos qué hacer y qué no hacer… y yo decidí no hacer este tipo de cosas. (…) hay bastantes compañeros que utilizan dobles, sino que ustedes no saben, porque como que les da pena decirlo”, agregó en un segundo clip.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital