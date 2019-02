¿Nacho Vidal tiene VIH?

Nacho Vidal es una de las figuras más importantes de la industria del cine para adultos desde hace muchos años. Su desempeño y fama relacionada a su miembro viril lo han llevado a convertirse en uno de los referentes más grandes de este contenido.

Sin embargo, el actor porno quedó en el centro de varias noticias de medios españoles que aseguraban que tras realizarse algunos exámenes médicos, los resultados habrían arrojado positivo para una grave enfermedad en su cuerpo.

Según quedó plasmado en distintos medios internacionales, toda esta información relacionada con el español fue publicada por el portal catalán El Nacional, el cual afirmaba que la industria del porno estaba impactada tras la fuerte noticia que relacionaba la salud de Vidal.

Lee además: Kim Kardashian muestra los impactantes efectos de enfermedad que sufre en la piel

En el artículo publicado por el medio se revelan detalles de un supuesto examen que se realizó el artista en “la mejor clínica de Barcelona” y en el cual había salido VIH positivo. Allí también se especifica que Nacho Vidal se pronunciará al respecto, mediante un comunicado oficial para contarle a sus fieles seguidores.

Sin embargo, luego de que la noticia se masificara en distintos medios españoles, el portal Jaleos buscó las fuentes cercanas al asunto y desmintió las palabras que fueron plasmadas en El Nacional.

Jaleos decidió contactar a Nacho Vidal y a su madre, Inmaculada González, para corroborar esta información, a pesar de que el actor se negó a tocar el delicado tema por ocupaciones ajenas y personales.

Por otro lado, la madre del español quiso hablar con la publicación para desmentir la noticia que había ocasionado una grave polémica. En sus declaraciones, González afirma que no es cierto que su hijo tenga VIH y las fuentes que difundieron esto no deben ser confiables.

“Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH”, sostuvo Inmaculada ante los rumores que afectan directamente al actor.

Te puede interesar: ¿Peligra la boda religiosa de Justin Bieber y Hailey Baldwin?

“¿Cuántas veces han matado públicamente a Miguel Bosé? (…) se lo han inventado para tener un poco de protagonismo. Mi hijo es muy claro, y si en este momento dice que está ocupado y no puede hablar, así será. Pero él no tiene nada que esconder y menos si no es cierto”, afirmó la madre del español al medio, mientras aclara que todo se trata de falsas noticias.

Aunque Nacho Vidal no se ha pronunciado respecto a este tema, es importante recordar que el actor ingresó a un centro médico en marzo de 2018 por problemas de salud, por lo que tuvo que cancelar su presencia en el programa Telecinco. Las causas fueron un completo secreto para los medios internacionales.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital