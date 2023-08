Alina Lozano y Jim Velásquez se están 'reconciliando': dejaron todo en evidencia

Sin embargo, en las últimas horas volvieron a ser tendencia por aparecer en sus redes y afirmar que están en un proceso de 'reconciliación'. Todo lo documentaron en las historias de su Instagram, en donde mostrar aquel lugar donde tenían mucha paz.

Ambos estaban bastante felices y también sorprendieron con la vista que tenían en el lugar donde se estaban quedando. Se veía el mar, la naturaleza y todo lo que los rodeaba.

A pesar de lo bien la estaban pasando, no faltaron los comentarios negativos de los internautas. En donde decían, que ya estaban cansados de esta novela que ha dado de qué hablar en los últimos días. Además, porque no saben ellos realmente son pareja o todo lo hacen para crear contenido en sus diferentes redes sociales.

"Ya no se les cree nada", "Ya no se sabe si es verdad o es mentira 😮", "Ya no más, que pereza", "Cómo se hace para que no salgan en todas partes", "Qué inmadurez por ambos lados", "Ya no más de este par, qué fastidio", "Qué mujer tan ridícula, facturando fácil 😂", "Ya se pasan en serio", "Ay que bloquearlo para que dejen tanto show", dijeron algunos.