Alina Lozano no se aguantó más y habló sobre relación con Jim: "Él no sabe que yo iba a terapia"

Alina Lozano reveló detalles sobre todo lo que vivió junto a Jim Velásquez.

La actriz de 'Pedro el Escamoso' se enojó mucho con Jim por un video que subió con su expareja vestida de novia. Para ella esto fue algo increíble, por lo que tomó la decisión de distanciarse. Cuando esto se lo dijo al joven de 24 años, él no podía creer lo que acaba de escuchar, por lo cual, hizo varias caras de sorprendido.

Luego de esto, han estado en varios contenidos, en donde han dicho que van a dejar la relación como 'amigos con derechos'. Recientemente, subieron un video que dio mucho de qué hablar.

En este se podía ver como estaban despelucados y hasta impactó porque se le veían los cuquitos en pleno 'clip' que subió a Instagram.

Ahora bien, en las últimas horas Alina subió otro video en donde confesó ciertos detalles de todo lo que vivió con Jim Velásquez. Allí reveló que no pasó unos buenos días y hasta tuvo que recurrir a un psicólogo.

“Hoy me quité un peso de encima, pero descomunal. Desde que Jim me propuso matrimonio yo me patrasié y lo puedo decir hasta ahora porque lo he hablado. Él no sabe que yo iba a terapia dos días porque cuando me atasco yo busco ayuda profesional”, explicó la actriz de ¿Pedro el Escamoso'.