A Alina Lozano le llueven pretendientes, pero dice no estar “disponible”, ¿le guarda luto a Jim?

Primero se molestó porque se le estaba acabando la comida de su casa, porque aparecer en varios videos con su ex. En uno en particular él hasta bailó con la exnovia y como si no fuera poco, ella estaba vestida de novia. Razón por la que la actriz de 'Pedro el Escamoso' decidió terminar la relación con el joven influencer.

Ahora bien, los dos dijeron que iban a terminar bien y que podían ser amigos con derechos. Esto les pareció buena idea, pero luego hicieron un video en donde se 'revolcaban' en la cama y empezaron a molestar.

Luego de esto, cada uno siguió por su lado y no volvieron a aparecer juntos en redes sociales. Ahora bien, Alina Lozano dejó un mensaje en sus redes, en donde dice que no está disponible. Allí confesó que varios de sus pretendientes la están buscando, pero que ella no está interesada en ellos.

Los comentarios de los internautas fueron muy creativos, por todo lo que dijo Alina. "Tanto show", "Tan grande y con esas payasadas", "Esta señora necesita que la contraten urgente en una novela", "tiene mucha imaginación en la cabeza", "Ayyy no ya le ganaron a Yina, tanto show", "Cuando me llegue la menopausia no diré nada, pero habrá señales", dijeron algunos.