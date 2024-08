Natalia Sanint es humorista, imitadora, locutora, productora radial, libretista y DJ. La bogotana compartió abiertamente su decisión de someterse a una cirugía de manga gástrica, un procedimiento quirúrgico que implica la extirpación de hasta un 80% del estómago para limitar la cantidad de alimentos que se pueden consumir.

La humorista ha sido muy transparente con su vida. En una ocasión mencionó cómo llegó a tener la relación que tiene hoy en día con Dios. Afirmó que cuando era muy joven, llevaba una vida muy desordenada y solo tenía una amiga que, según ella, era muy cristiana. Natalia se sentía en ese momento muy mal, y quien la rescató fue la mamá de su amiga, pues ella presenciaba todas las oraciones que hacía la familia de su amiga.

Además, mencionó el milagro que Dios le hizo por esa época: curó a su mamá de una gran molestia que la aquejaba.

En una reciente entrevista con la Revista Semana, Sanint afirmó que su vena de humor viene de su papá: “Siempre he sido muy graciosa, desde pequeña. Tenía como mis tiros de chistes y eso es por mi papá, que es un hombre muy carismático y gracioso, muy irónico. Y, además, mi mami siempre ha sido contadora de historias graciosas”.

También narró cómo fue el momento en que convirtió el humor en su arte y forma de vivir, una situación que surgió porque necesitaban pagar el arriendo: “Porque en Villavicencio, donde crecí, en un momento mi papá se quedó sin trabajo, se accidentó. ‘Natalia, toca que nos ayude’, me dijeron. Entonces, surgió una oportunidad en una radio, Ondas del Meta, donde tenían un programa de humor, Chubasco, en el que se hacían imitaciones. Y yo cantaba como Shakira en ese momento, que era mi único talento a los 16 años”.

A la respuesta de qué le parece imperdonable a los 40, no dudó en contestar: “Muchas cosas, como rumbear de noche. Si me quieren invitar a algo, con muchísimo gusto de dos a seis. Yo me voy apenas empieza a caer la noche. Cojo mi chaqueta, amor, y no me despido. Tampoco tomar, porque el guayabo después de los 40 es espantoso. ¿Aplicaciones? La respuesta es: ¿por qué no? Yo, por ejemplo, creo que ahora me siento mejor a como estaba hace 20 años. Pero, ojo: haga un cuestionario antes. Por ejemplo, pregúntese, ¿hace cuánto el tipo terminó con la ex? Eso es muy importante porque hay muchas ex tóxicas”.

Sobre el tema de la belleza, mencionó que después de la cirugía bajó 32 kilos en un año y que lo hizo porque quería sentirse bien consigo misma. Mencionó que es débil específicamente con el arroz con leche: “Es horrible, lucho con eso todos los días. Y cuando decidí operarme, era porque me sentía mal físicamente. Tengo mi rodilla derecha muy afectada por el sobrepeso, dormía y roncaba horrible”.

Por último, dijo que se impresionó cuando subió de seguidores tras bajar de peso. Al principio pensó que fue porque su historia inspiraba a muchos, pero rápidamente se dio cuenta de que no fue así: “Al comienzo pensaba que era porque con mi testimonio motivaba a la gente que no es feliz con su figura. Pero luego me costó entender que a la gente le gusta más que uno se muestre flaco. Creo que hay un tema de gordofobia en todo el tema laboral, en el tema de las famosas”.