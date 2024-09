La actriz británica Maggie Smith, recordada por su participación en las películas de Harry Potter, ha muerto a los 89 años, informó este viernes su familia. Sus hijos Toby Stephens y Chris Larkin, emitieron un comunicado en el que aseguraban que su madre "falleció pacíficamente" en el hospital en la mañana de este viernes.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de la dama Maggie Smith", escribieron y agregaron: "Falleció pacíficamente en el hospital a primera hora de esta mañana, viernes 27 de septiembre. Era una persona muy reservada y sus amigos y familiares la acompañaron en el final. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela".

Asimismo, aprovecharon para agradecer al equipo médico que atendió a la artista por varios días y a su fanaticada. "Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer su atención y generosidad durante sus últimos días al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster. Les agradecemos a todos sus amables mensajes y su apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad", afirmaron en la nota.

Hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento.

Nacida en 1934 en el este de Londres, Smith fue una leyenda del cine y el teatro británicos, así como también la televisión. Ganó premios Oscar por sus papeles en 'The prime of Miss Jean Brodie', de 1969 y 'California suite', de 1978. También fue nominada al Oscar por 'Otelo' de 1965, 'Viajes con mi tía' de 1972, 'Una habitación con vistas' de 1985 y 'Gosford Park' de 2001.

Durante su larga trayectoria de más de seis décadas, que empezó en 1952, la actriz demostró su versatilidad en numerosos papeles muy variados y fue conocida especialmente por su gracia para la comedia. Ganó una gran cantidad de seguidores entre los fanáticos por su papel como la profesora Minerva McGonagall en la serie de películas de Harry Potter y luego como Violet Crawley en el drama de época 'Downton Abbey'.

Smith nunca había hablado de sus planes de retirarse. Su última película, 'The miracle club', se estrenó el año pasado y la protagonizó junto a Kathy Bates y Laura Linney. Su hijo actor Chris Larkin dijo en 2016: "No hay ninguna posibilidad de que ella vaya a un asilo. Ella es de las que dice: 'Llévenme a Suiza si algo empieza a ir mal y no puedo recordar sus nombres'".