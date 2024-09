Han pasado dos décadas desde el estreno de La pasión de Cristo (2004), pero cada Semana Santa la película resurge y capta la atención de los fieles creyentes. Este filme, dirigido por Mel Gibson, ha alcanzado el estatus de culto, y su éxito en taquilla (recaudando más de 612 millones de dólares) y las múltiples controversias que desató por su extremo realismo, no han hecho más que consolidar su relevancia. Protagonizada por Jim Caviezel como Jesucristo, la cinta sigue siendo un referente en esta época del año, a pesar del paso del tiempo.

Desde hace años se ha especulado sobre una posible secuela, y aunque los rumores llevaban tiempo circulando, fue en 2016 cuando Mel Gibson confirmó oficialmente que estaba trabajando en una continuación, titulada tentativamente La pasión de Cristo: Resurrección. El director declaró en una entrevista que la secuela no recrearía lo sucedido en la primera parte, sino que se centraría en los tres días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús. En su momento, Gibson explicó: "No queremos simplemente recrear lo ocurrido. Y no será La Pasión de Cristo 2, será The Resurrection".

Jim Caviezel, quien retomará su papel de Jesucristo, ha expresado su entusiasmo por la nueva producción. Durante la promoción de la película Sonido de libertad, Caviezel afirmó que la secuela será "la película más grande de la historia del mundo", añadiendo que, después de ver varias escenas guiadas por Gibson, quedó profundamente conmovido. Sin embargo, el actor no pudo confirmar una fecha de estreno.

La pasión de Cristo 2 se filmaría en 2025

Se sabe que La pasión de Cristo: Resurrección será dividida en dos partes, con el objetivo de profundizar en los eventos ocurridos tras la muerte de Jesús. Gibson reveló que la razón detrás de la larga espera ha sido el nivel de detalle y precisión que requiere la historia. “Realmente tienes que pensar en lo que quieres mostrar para que sea una película conmovedora”, comentó. Además, el director confesó que ha trabajado en dos versiones del guion, una más estructurada y fiel a los textos, y otra que describió como un “viaje de ácido”, que incluye escenas en el infierno y la caída de los ángeles.

Por ahora, no se ha dado a conocer una fecha de lanzamiento oficial para la secuela, pero la expectación sigue creciendo entre los seguidores del filme original. La pasión de Cristo sigue disponible en plataformas de streaming como Star+, y aunque no se ha confirmado su emisión en televisión este año, es común que sea transmitida durante la Semana Santa.

El reparto del filme original incluyó a actores como Maia Morgenstern (Virgen María), Monica Bellucci (María Magdalena), Hristo Shopov (Poncio Pilato), entre otros. Todos contribuyeron a dar vida a esta producción que sigue siendo una de las películas más vistas y comentadas durante las festividades religiosas. Con la secuela en marcha, parece que la historia de Jesús, según Gibson, aún tiene mucho que ofrecer a las audiencias de todo el mundo.

