Todos hemos pasado por rupturas, y uno de los mejores remedios para esos momentos de nostalgia es sumergirnos en el mundo del cine. A continuación, te comparto una lista de películas que no solo te harán olvidar a tu ex, sino que te recordarán lo importante que es reconectar contigo mismo. Aquí van algunas opciones divertidas y conmovedoras que te ayudarán a superar ese mal de amores.

1. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004)

Si alguna vez has deseado borrar a tu ex de tu memoria, esta película es para ti. Joel (Jim Carrey) y Clementine (Kate Winslet) atraviesan una ruptura tan dolorosa que deciden borrar todos los recuerdos de su relación. Sin embargo, mientras Joel revive los momentos que compartió con ella, se da cuenta de lo importante que fueron. Este filme no solo te hará reflexionar sobre el amor y el desamor, sino que también te enseñará que algunas lecciones deben ser recordadas, no eliminadas.

