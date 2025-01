La cantante Adele, de 36 años, ha sido acusada de dejar su antigua mansión "invendible" después de declarar en una entrevista anterior que estaba embrujada.

El actual propietario de la propiedad inglesa, Nicholas Sutton, afirmó que los comentarios de Adele "impactaron negativamente los futuros esfuerzos de marketing y continúan afectando la reputación de la propiedad hasta el día de hoy", según señaló el medio británico The Times.

Adele alquiló la mansión de 10 habitaciones en West Sussex durante seis meses en 2012, según Sutton.

La cantante de 'Easy on Me' mencionó durante una entrevista en 2012 que la mansión, conocida como Lock House, era "bastante aterradora, realmente".

El New York Daily News informó anteriormente que Adele también dijo que había contratado a un guardaespaldas para que permaneciera en la propiedad después de escuchar ruidos inexplicables.

La propiedad, ahora se encuentra a la venta por $7,400,000. Debido a que no ha podido encontrar un comprador, Sutton desea convertir la mansión en apartamentos, según una solicitud de planificación entregada al consejo del distrito de Horsham, informa The Times, pero hasta el momento no recibió la aprobación.

Sutton afirmó que ha "intentado activamente vender la propiedad durante aproximadamente 14 años", pero solo recibió una oferta en agosto de 2020, la cual fue rescindida "después de enterarse del supuesto estado embrujado de la propiedad, mencionado públicamente por Adele durante su alquiler".

Sutton contó que la casa fue un antiguo convento. Según la BBC, la propiedad fue construida por primera vez alrededor de 1909. Posteriormente, se dividió y vendió en 26 lotes diferentes en 1971, antes de ser adquirida por una iglesia y utilizada como convento. El propietario actual compró la casa en 2003.