Según se informa la prensa inglesa, Kate Middleton está "desconsolada" por una decisión que ella y el príncipe William tendrán que tomar pronto sobre el futuro de su hijo mayo, el príncipe George. Según Mirror, los príncipes de Gales ya están revisando dónde enviar al heredero a la corona una vez que termine su tiempo en la escuela preparatoria.

La experta real Katie Nicholl dijo al medio que Middleton quiere que el niño, de 11 años, asista a una escuela mixta en Inglaterra para que pueda estar con sus hermanos. Sin embargo, su esposo tiene deseos diferentes. “Kate prefiere que George esté en una escuela mixta, para que pueda estar con sus hermanos, que es lo que ella experimentó en Marlborough con su hermana, Pippa, y su hermano, James”, dijo Nicholl.

“Fue una vida escolar muy feliz para ella, pero William tiene muy buenos recuerdos de Eton, que tiene una larga historia con aristócratas y miembros de la familia real”, explicó la experta.

Según Nicholl, el príncipe William está decidido a que George asista a Eton, el prestigioso internado para varones donde él y su hermano, el príncipe Harry, estudiaron. Aunque se dice que George está entusiasmado ante la perspectiva de asistir al alma mater de su padre, Middleton está "desconsolado" ante la idea y piensa que dicha institución es demasiado "sofocante".

Sin embargo, Nicholl asegura que existe la posibilidad de que George no siga los pasos de su padre, ya que él no siguió los del rey Carlos III. “Siempre existe la posibilidad de que se modifiquen las tradiciones. William y Harry no siguieron los pasos de su padre”.

“Pase lo que pase, será una decisión que tomarán William y Kate teniendo en cuenta los mejores intereses de George”, agregó.

George está actualmente inscrito en Lambrook, una escuela mixta para niños y niñas de 3 a 13 años en la campiña de Berkshire, con sus hermanos, la princesa Charlotte, de 9 años, y el príncipe Louis, de 6, según la BBC.