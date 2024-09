Bogotá se prepara para vibrar con la mejor salsa este 5 y 6 de octubre en la edición número 25 del Festival Salsa al Parque 2024. El icónico Parque Simón Bolívar se convertirá en una pista de baile gigante, donde más de 20 artistas nacionales, distritales e internacionales pondrán a gozar a los amantes de este género musical. ¡Prepárate porque lo que viene es puro sabor y mucho son!

¿Quiénes encenderán la fiesta internacional en Salsa al Parque?

Si hablamos de leyendas, Tito Nieves es uno de los pesos pesados de esta edición. El "Pavarotti de la salsa" trae sus éxitos inmortales como Fabricando fantasías y El amor más bonito, así que prepárate para cantar a todo pulmón y dejarte llevar por su voz inolvidable. Desde Cuba, Rey Ruiz, con ese estilo romántico que te hace suspirar y bailar al mismo tiempo, llegará con temas como Mi media mitad. ¿Lo tuyo es la nostalgia noventera? Entonces no te puedes perder a Salserín, esos chicos que llenaron fiestas con De sol a sol volverán a revivir los mejores recuerdos.

Pero eso no es todo, porque Michel 'El Buenón', el gigante de la salsa y el merengue de República Dominicana, aterriza en Bogotá para poner a vibrar el parque con su energía inigualable y temas como Maldito el tiempo La cosa no para ahí: la Orquesta Original de Manzanillo y Alaín Pérez, ambos de Cuba, se encargarán de darle un toque más tropical y afrocubano al evento, con fusiones que te harán bailar sin parar. ¡Ya lo sabes, trae tus mejores pasos de baile, porque estos artistas no perdonan!

¿Qué artistas nacionales se presentarán en Salsa al Parque 2024?

Ahora hablemos del talento local, porque Colombia tiene salsa de sobra. Desde Cali, la emblemática Guayacán Orquesta pondrá a bailar a todos con sus clásicos como Oiga, mire, vea, un tema que siempre enciende el ambiente. No muy lejos, The Latin Brothers, de Medellín, traen su estilo fiestero con éxitos que nunca pasan de moda como Las caleñas son como las flores.

Y si pensabas que todo iba a ser clásico, ¡piensa otra vez! Cali Flow Latino, con su fusión de salsa, reguetón y hip hop, va a desatar la locura en el parque con temas como Ras Tas Tas, ese mismo que ha hecho retumbar discotecas y estadios. Su estilo es pura innovación, así que prepárate para un show electrizante.

¿Qué artistas distritales se presentarán en Salsa al Parque 2024?

En la capital, la salsa tiene nombre propio: Orquesta La 33. Con más de 20 años de trayectoria, esta banda bogotana ha fusionado la salsa con jazz y funk, creando una mezcla única que pondrá a todo el mundo a mover el cuerpo. No faltarán temas como La Pantera Mambo, que ya es un himno de la rumba. Otro plato fuerte es Son Mujeres, una orquesta caleña conformada solo por mujeres que romperá con todo con su propuesta fresca y poderosa.

Bogotá también se enorgullece de tener agrupaciones como La Guabalosa, que ha ganado terreno con su estilo salsero y su espíritu improvisador. Y si buscas algo más innovador, no te pierdas a Labia Fina, que le da una vuelta moderna a la salsa clásica, o a Kabala Ensamble, que fusiona ritmos afrocubanos con toques modernos.