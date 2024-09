Zayn Malik, el carismático exintegrante de One Direction, ha desatado una ola de emoción con el anuncio de su primera gira en solitario: ‘Stairway To The Sky’. Este será su regreso triunfal a los escenarios tras cuatro álbumes de éxitos, y la expectativa está por las nubes. Malik ha compartido las primeras fechas y ciudades que visitará a través de sus redes sociales, prometiendo una serie de conciertos que prometen ser inolvidables.

