¡Atención, amantes del rock alternativo! La espera ha terminado, y la icónica banda Garbage está de vuelta en Colombia. Sí, lo han oído bien. Liderados por la enérgica y carismática Shirley Manson, estos titanes del sonido noventero aterrizarán en el Teatro Royal Center de Bogotá el 12 de marzo, y la emoción está por las nubes. Después de su última visita en 2012, los fans no solo están listos; están ansiosos por revivir aquellos días dorados del rock.

Más contenido para ti: Duerme en el estudio de música de Afrojack: Te contamos cómo puedes vivir esta experiencia

¿Cuándo y dónde se presenta Garbaje en Colombia?

La cita es el 12 de marzo en el emblemático Teatro Royal Center, un lugar que promete ser el escenario perfecto para una noche inolvidable. Esta presentación es parte de una gira que los llevará también a Argentina, Brasil y Chile, así que los seguidores colombianos tienen que aprovechar al máximo esta oportunidad única. ¡Prepárense para una noche que los hará saltar, cantar y recordar por qué Garbage es un nombre imprescindible en la música!

También te puede interesar: Bogotá se viste de afro: llega Negro Fest por primera vez a la capital y te contamos todo al respecto

¿Qué sorpresas trae el setlist de Garbaje en Colombia?

Los fans pueden esperar un setlist que será un verdadero viaje en el tiempo. Desde los himnos que marcaron la década de los noventa hasta los temas más recientes de su álbum No Gods No Masters, cada canción está destinada a hacer vibrar los corazones. Imagina escuchar en vivo 'Only Happy When It Rains', 'Stupid Girl', 'Push It' y 'Cherry Lips (Go Baby Go!)', mientras te sumerges en la atmósfera mágica que solo Garbage puede crear. ¡Será como una máquina del tiempo musical!

¿Cómo obtener tus entradas?

Marquen sus calendarios, porque la preventa exclusiva arranca el 30 de septiembre a las 9:00 A.M. para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale!. Con precios desde $220.000 más el costo del servicio, es un buen momento para asegurarte un lugar en este espectáculo. María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval, lo dejó claro: “Hoy nos sumamos al regreso de la icónica banda de rock alternativo a Colombia”. Así que no te duermas, ¡las entradas volarán!