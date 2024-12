Pipe Bueno está listo para despedir el 2024 por todo lo alto. Además de liderar las listas de radio con su éxito "Tengo mucha sed", que ha alcanzado el primer puesto en la música popular colombiana, el reconocido artista ya se encuentra ultimando detalles para su tan esperado espectáculo "3er Round", que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Este concierto marca un hito importante, ya que será la tercera vez que Pipe Bueno se presenta en el Movistar Arena, y promete ser una noche mágica llena de emociones, música y, por supuesto, sorpresas.

“Este es un show muy especial, porque no solo es un homenaje a la música popular colombiana, sino también una forma de cerrar el año con toda la energía de mis fans”, afirmó el cantante a través de sus redes sociales.

Una de las grandes innovaciones de esta presentación será el uso de un escenario 360°, que permitirá una experiencia completamente inmersiva para los asistentes. "Este formato permite que todos, sin importar su ubicación en el recinto, puedan disfrutar del concierto como si estuvieran en el centro de la acción", explicó Pipe.

La puesta en escena, cargada de éxitos, será una verdadera fiesta para los sentidos, donde el público podrá sentir la conexión directa con el artista en todo momento.

¿Quién será el artista invitado de Pipe Bueno?

En cuanto a las sorpresas, Pipe Bueno ya adelantó que en cada uno de sus conciertos lleva a cabo un acto inesperado, y en esta ocasión no será la excepción. “Yo llevo artistas que son sorpresa, que es el regalo mío para el que compra la boleta y que no está esperando a quién anuncio para ver si la compra. En el segundo llevé a Guayna, en el de Medellín a Dálmata. En este llevo un mexicano, pero no voy a decir más”, reveló el cantante. Aunque no quiso dar más detalles, esta revelación aumentó la expectativa entre sus seguidores.

Sin embargo, Pipe Bueno confirmó algunos de los invitados especiales que se presentarán junto a él. Yeison Jiménez, Jhonny Rivera, Francy, Marbelle y Miguel Bueno, compartirán el escenario con el artista, lo que promete ser una noche inolvidable de música y parranda.

Con este concierto, el artista reafirma su estatus como uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, y sus fanáticos están más que listos para disfrutar de una velada que, sin lugar a dudas, quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.

El "3er Round" será una oportunidad para celebrar la música, la vida y, por supuesto, el talento indiscutible de Pipe Bueno, quien está listo para dejarlo todo en el escenario y demostrar una vez más por qué es uno de los artistas más queridos y relevantes del país.