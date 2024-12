Los procedimientos como la colocación de resinas, carillas o diseños de sonrisa se han vuelto muy comunes entre los influencers. Un ejemplo es Westcol, quien ha mostrado su diseño con dientes muy blancos. Ante esto, una especialista en el tema expresó su opinión sobre el aspecto de la boca del streamer.

“Son muy voluminosos, muy grandes… Cuando vi la foto, pensé: ‘Dios mío, ¿qué es esto tan miedoso?’”, comentó la profesional, y añadió que se nota que sus encías sangran con frecuencia. Esto se debe a que, cuando se realizó el diseño de sonrisa, las carillas quedaron demasiado grandes y no se selló correctamente el contacto entre la encía y el diente.

“Si no se hace ese sello, se puede acumular placa y saliva, lo cual es perjudicial. Otra posible causa es una higiene deficiente, como no usar hilo dental a diario o no cepillarse correctamente”.

La especialista continuó señalando que, aunque se tenga un diseño de sonrisa, si no se mantiene una buena higiene, las encías seguirán inflamadas debido a la acumulación de placa y restos de comida.

Enfatizó que un diseño bien realizado nunca causará problemas en las encías, los dientes o mal aliento, siempre que se mantenga una higiene adecuada.