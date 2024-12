Coljuegos ha solicitado a la Policía Nacional y a Meta el bloqueo de 289 cuentas en redes sociales, entre ellas las de los influenciadores La Liendra, Epa Colombia y Yeferson Cossio, entre otros.

“Le hemos pedido a la multinacional Meta que bloquee estos y otros perfiles que operan juegos de suerte y azar sin la debida autorización estatal o que promueven casas de apuestas extranjeras que no cumplen con los pagos de los derechos de explotación en nuestro país”, afirmó Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Hincapié agregó que estas actividades generan un impacto económico significativo, con pérdidas estimadas en 70.000 millones de pesos anuales, recursos que deberían destinarse a la salud pública y que se pierden debido a rifas no autorizadas.

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, es una de las personas mencionadas en la solicitud de Coljuegos. La influencer relató cómo se enteró de la situación mientras estaba en su peluquería, conversando con un vecino sobre un posible contrato de arrendamiento. Fue él quien le informó que figuraba entre las personas investigadas.

“Te voy a explicar para que no me compares con La Liendra ni con Yeferson Cossio. Ellos hacen apuestas y afectan a muchas más personas (...) No quiero que me compares con ellos. Yo tengo una empresa de keratinas, y todo lo que he logrado ha sido gracias a ellas. Me han investigado incluso más allá de lo esperado”, comentó Barrera.

“Cada diciembre saco un combo, el combo relámpago. Mis clientas siempre me dicen que lo compran mucho y que debería regalarles algo. El año pasado regalé un carro. ¿Y cuál fue mi error? No haberle pagado a Coljuegos el 20 % del valor del carro”, añadió la influencer.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, se refirió a la solicitud de Coljuegos de bloquear las cuentas. “No puede haber elusión de impuestos en los juegos de suerte y azar en línea. Página que los promueva convierte a su propietario en cómplice de la evasión tributaria. Los juegos de suerte y azar son un monopolio rentístico de la nación, según la Constitución, y sus impuestos van exclusivamente a la salud".

La solicitud de Coljuegos tiene como fin prevenir los juegos de suerte y azar no autorizados por el Estado. No se trata de una decisión del Gobierno en contra de los creadores de contenido o de las personas incluidas en la lista.