La cantante colombiana Ela Taubert, es una de las artistas invitadas para el Megaland 2024. La bogotana se subirá al escenario que estará en el Parque Simón Bolívar pocos días después de ganar un premio Latin Grammy como ‘Mejor Nuevo Artista’.

La joven de 24 años ha venido sumando una serie de reconocimientos gracias a su buna música a su actuación como telonera en el concierto de Karol G, en Bogotá, y su gira Metamorfosis Tour, que recorrió varios países de América Latina.

Tras ganar el Latin Grammy, Taubert no dudó en agradecer a todos los involucrados en el éxito de su carrera musical. “Muchas gracias, creo que cualquier músico o artista sueña con un momento así, yo quiero darle gracias a Dios, porque me regaló este sueño (...) a Kevin, que está aquí al lado, que es la persona que creyó en mí, con quien hago música, mi productor, mi compañero, un aplauso para él. A mi maravilloso equipo, a Universal Latino, a Angela, Jesús, Salomón, a todos muchas gracias por creer en mí, a la academia y a todos los nominados, estos de ustedes, los admiro y respeto muchísimo. A la gente que escucha mi música, ustedes me trajeron acá, muchísima gracias y por último a Joe Jonas gracias por acompañarme esta noche, nuestra canción sale a media noche, así que muchas gracias”, dijo la bogotana con lágrimas en los ojos.

Asimismo, Taubert dedicó unas palabras a su madre por el apoyo que le ha brindado desde siempre. “Gracias a mi mamá por haber creído en mí desde el principio”, dijo en su discurso durante la premiación.

¿Quién es la mamá de Ela Taubert?

Erika Taubert es la madre de Ela Taubert. La mujer participó en el reinado nacional en 1994 representando al Meta y fue galardonada como la más fotogénica en el certamen de Señorita Colombia.