Emilia llegará al Megaland con el corazón roto: le fueron infiel

Emilia Mernes llegará con su música a Bogotá el próximo 30 de noviembre para sumarse a la larga lista de invitados al Megaland 2024, que se celebrará en el Parque Simón Bolívar.

Mernes, quien recientemente dio un show impecable durante la ceremonia de los Latin Grammy, la estaría pasando mal a nivel personal ya que desde hace días la prensa argentina ha estado especulando que la cantante finalizó su noviazgo con Duki, otro cantante argentino, luego que este le fuera infiel.

Dichos rumores cobraron fuerza hace poco cuando Emilia, en medio de sus ensayos para los Grammy, no pudo contener las lágrimas durante una entrevista.

“Voy a ir de a poco soltando la información. A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad (...) Desde mi información, es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuela atrás”, continúa diciendo.

Etchegoyen revela que Emilia “se cansó de que el cantante no la cuide con estos gestos con mujeres en redes sociales”. “Y digo mujeres porque lo que pasó esta chica, Lula, trascendió, pero habría otras conversaciones más. A ella le jode la infidelidad, obvio, pero también esto de no cuidarla”, añade sobre el gran enfado que tendría la argentina tras descubrir todo a través de varias capturas de Instagram.

“A mí me describen que hubo una discusión muy acalorada entre Duki y Emilia que termina con la intérprete dejándolo en las últimas horas. Hoy la separación es para siempre. Pero me dicen que se aman mucho ellos, que creían que esta historia perduraría para siempre así que no me sorprendería una reconciliación, en el futuro”, insiste el periodista.