Desde la capital mundial de la salsa, Cali, ha emergido un artista que está redefiniendo la escena del perreo en Colombia: Esteban Rojas. Con tan solo 21 años, Esteban es una de las apuestas más prometedoras del panorama musical, consolidándose como un pionero del maleanteo en el país. Integrante del colectivo Cali Cartel, este joven ha llevado el sonido urbano local a nuevos niveles y lo ha posicionado en el mapa internacional. Además, este año, Esteban se presentará en Megaland 2024, uno de los festivales de música más importantes del país, consolidando aún más su presencia en la escena musical.

Más contenido para ti: Lasso, artista Megaland, no le tenía fe a su éxito musical ‘Ojos marrones’

Una infancia marcada por la música

Esteban Rojas nació en Cali y creció entre notas musicales. Desde muy pequeño, la música estuvo presente en su vida gracias a su padre, un cantante de salsa que lo llevaba a sus presentaciones. “Le ayudaba a cargar cables y equipos, y fue en esos momentos que empecé a enamorarme de la idea de estar en un escenario, aunque no fuera el centro de atención”, recuerda Esteban. Estos primeros encuentros con la música plantaron en él la semilla de una carrera que florecería años después en un estilo completamente diferente.

También te puede interesar: Dennis Fernando: estas son algunas de las canciones con las que hará vibrar en Megaland 2024

El primer encuentro con el trap

Aunque su herencia salsera es innegable, lo que realmente cautivó a Esteban fue el trap y el freestyle. A los 13 años, descubrió su pasión cuando escuchó una pista melancólica por primera vez. Esa chispa lo llevó a experimentar y componer, influenciado por artistas como Papi Wilo, cuyo disco lo acompañó durante toda su adolescencia. A pesar de no entender del todo cómo acomodar su voz al principio, Esteban se adentró en el mundo de las batallas de freestyle, lo que le permitió desarrollar su estilo único.

La formación de Cali Cartel: un colectivo con propósito

El camino al éxito no ha sido fácil para Esteban. “Emerger en la sucursal del cielo no es sencillo. La gente no le ve el potencial al talento local hasta que lo ve brillar en otro lado”, comenta. La solución fue unirse con otros artistas de la ciudad y formar Cali Cartel, un colectivo que apuesta por resignificar el nombre que alguna vez fue sinónimo de violencia, y transformarlo en sinónimo de ritmo y talento.

El colectivo se ha convertido en una plataforma de apoyo mutuo donde cada integrante, aunque sigue su proyecto en solitario, aporta a la consolidación de la movida urbana en Cali. Para Esteban, esta unión fue fundamental: “Nos tocó unirnos porque, aunque todos tenemos nuestro proyecto por aparte, nadie tendría una carrera si no fuera por Cali Cartel”.