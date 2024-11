El super concierto más esperado de la 68ª edición de la Feria de Manizales se celebrará el 11 de enero de 2025 en el Estadio Palogrande, un evento que reunirá a miles de personas para disfrutar de lo mejor de la música latina. Con la participación de estrellas internacionales como Juan Luis Guerra, Ryan Castro, Pedro Capó, Paola Jara, Jessi Uribe, Binomio de Oro y Kapo, ¡AY MANIZALES! promete ser una fiesta sin igual. Este concierto será el plato fuerte de una de las ferias más importantes del país, que celebra su tradición, folclore y cultura.

¿Qué hace tan especial la Feria de Manizales?

La Feria de Manizales es mucho más que música, es una celebración de la cultura y las tradiciones colombianas. Desde 1950, este evento ha sido un referente de la música, el arte y el folclore, y en 2025 no será la excepción. Con el ¡AY MANIZALES!, el festival no solo incluirá conciertos, sino también el famoso Reinado Internacional del Café, exposiciones de arte, deportes ecuestres y desfiles que destacan lo mejor de la región. Este evento anual atrae a más de 350,000 visitantes y genera un impacto económico significativo para la ciudad, convirtiéndola en el corazón cultural de Colombia durante esos días.

¿Qué artistas estarán en el escenario de ¡AY MANIZALES!?

La noche del 11 de enero de 2025, el Estadio Palogrande será testigo de un line-up de lujo. Juan Luis Guerra, el maestro de la música tropical, pondrá a todos a bailar con sus éxitos. Ryan Castro y Pedro Capó, dos de los artistas más populares del momento, llevarán su energía y ritmo urbano al escenario. Además, la potente voz de Paola Jara, los inconfundibles clásicos del Binomio de Oro, y el talento de Kapo serán los encargados de cerrar una noche llena de variedad musical y emociones a flor de piel. La diversidad de géneros promete que todos los asistentes encuentren su momento perfecto para cantar y bailar.

¿Dónde puedo comprar mis entradas para el evento?

Si no quieres perderte esta fiesta monumental, asegúrate de comprar tus entradas. La venta comienza el 13 de noviembre a las 9:00 a.m. a través de TuBoleta (www.tuboleta.com). Debido a la gran demanda, es importante actuar rápidamente para garantizar tu entrada al concierto. Este evento promete ser un lleno total, por lo que no dejes pasar la oportunidad de asegurar tu lugar en una de las noches más esperadas del año.