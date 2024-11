Prepárate, Bogotá. El 6 de febrero de 2025, el Movistar Arena será testigo de un enfrentamiento épico entre el rap clásico de Cypress Hill y la lírica punzante de Alcolirykoz. ¿El resultado? Una noche donde el hip-hop se apoderará del alma de la capital, sacudiendo el escenario y encendiendo a miles de fanáticos con cada verso y cada beat.



Más contenido para ti: Marcela Gallego la da toda en el teatro: Aquí te contamos dónde y cuándo verla

La leyenda californiana llega con todo: Cypress Hill

Si hablamos de rap, no se puede ignorar a Cypress Hill. Nacidos en las vibrantes calles de Los Ángeles en 1991, B-Real, Sen Dog y DJ Muggs reescribieron las reglas del hip-hop con un estilo inconfundible y un toque latino que resonó más allá de las fronteras. Y es que, ¿quién no ha gritado a todo pulmón "How I Could Just Kill a Man"? Esta fue solo la puerta de entrada a un imperio musical que alcanzó su apogeo con Black Sunday (1993), álbum que debutó en el número uno del Billboard 200 y se coronó con triple platino. ¿El secreto de su éxito? Letras que mordían, beats que atronaban y una energía en vivo que podría levantar a los muertos.

También te puede interesar: La salsa llega al Movistar Arena: todo lo que debes saber sobre el concierto de Willy García

La influencia de Cypress Hill ha sido tal que en 2019 se ganaron un lugar en el Paseo de la Fama de Hollywood, un recordatorio de que su impacto va mucho más allá de los escenarios. Como diría Sen Dog, "la clave es ser agresivos y seguir adelante", y eso es precisamente lo que traerán a Bogotá: una descarga de adrenalina y legado que ningún amante del rap querrá perderse.

Alcolirykoz: los juglares del rap colombiano

Del otro lado del ring, pero con el mismo poder de fuego, está Alcolirykoz. Estos maestros de la rima callejera se han ganado el título de “juglares del rap” por una razón: cuentan historias que reflejan la vida en Medellín y las realidades urbanas de toda una generación. Desde "El Despecho de los Oprimidos" hasta "La Típica de los Salones", Kaztro, Fa-zeta y Gambeta han tejido una narrativa que conecta con el alma de su audiencia, esa que siente cada rima como si fuera propia.

Lo que hace especial a Alcolirykoz es su autenticidad. En un mundo donde muchos siguen fórmulas, ellos van a contracorriente, manteniéndose fieles a sus raíces y llevando el rap colombiano a nuevas alturas. Este 6 de febrero, los raperos de Medellín no estarán allí para ser teloneros; estarán para demostrar por qué son líderes en la escena del hip-hop latinoamericano.