El próximo 16 de febrero de 2025, Cypress Hill, Alcolirykoz y Oblivion’s Mighty Trash se presentarán en el Movistar Arena de Bogotá en el evento "All Stars Arena", un formato que promete destacar el poder del Hip Hop en Colombia.

La noticia ha sido bien recibida por los seguidores, quienes anticipan un concierto inolvidable. Las boletas estarán disponibles desde $176.800.

Cypress Hill, formado en California en 1991, se ha convertido en un referente del género con éxitos como Black Sunday, How I Could Just Kill a Man, Insane in the Brain, y varias canciones en español. Su influencia ha marcado a nuevas generaciones y, a tres décadas de su fundación, su estilo sigue vigente. En 1993, lanzaron su segundo álbum, Black Sunday, que alcanzó el primer lugar en la lista Billboard 200 y recibió triple platino en Estados Unidos, además de un disco de oro, siendo la primera agrupación latina en obtenerlo. Se estima que han vendido 46 millones de discos en todo el mundo.

Alcolirykoz, una de las bandas de rap más reconocidas en Colombia y América Latina, está integrada por Kaztro, Fa-zeta y Gambeta, conocidos como los "juglares del rap en Medellín". Su música aborda temas sociales y personales, basados en experiencias propias y en las realidades de miles de jóvenes en el país. Éxitos como 'El remate' y 'El despilfarro' han consolidado su trayectoria desde los años 2000.

Oblivion’s Mighty Trash es el nombre artístico de Sebastián Álvarez, un joven rapero de 20 años que irrumpió en la escena nacional en 2021 con temas como 'Medallo Bullies' y 'Puro parcerito', y que hoy se proyecta como una promesa del género en Colombia.

Precios de boletería

Golden Ticket "Tequila Sunrise": $600.000 + $107.100

Golden Ticket "Aranjuez": $600.000 + $107.100

Tribuna Fan Sur "Superstar": $450.000 + $107.100

Tribuna Fan Norte "Tararea": $450.000 + $107.100

Platea "Freestyle": $385.000 + $80.400

Piso 2 – Sectores 201 y 219: $330.000 + $68.800

Piso 2 – Sectores 202 al 205 y del 215 al 218: $330.000 + $68.800

Piso 2 – Sectores 206, 207, 213 y 214: $300.000 + $59.000

Piso 2 – Sectores 208 al 212: $300.000 + $53.600

Piso 3 – Sectores 307 al 313: $250.000 + $53.600

Piso 3 – Sectores 305, 306, 314 y 315: $250.000 + $44.700

Piso 3 – Sectores 304, 303, 316 y 317: $180.000 + $44.700

Piso 3 – Sectores 302 y 318: $180.000 + $32.200

Piso 3 – Sectores 301 y 319: $150.000 + $26.800

Fechas de preventa y venta general

Usuarios Movistar: del 13 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m. al 15 de noviembre de 2024 a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias.

Usuarios Banco Falabella: del 14 de noviembre de 2024 a las 2:00 p.m. al 16 de noviembre de 2024 a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias.

Público general: desde el 16 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m.