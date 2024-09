¡La espera ha terminado y el espectáculo más esperado del año está de regreso! Mujeres a la Plancha trae su decimotercera temporada, “De Mil Colores”, y promete una experiencia explosiva que transformará el teatro en un carnaval de luces, colores y emociones. Prepárate para sumergirte en una puesta en escena que no solo te hará vibrar, ¡sino que te llevará a un viaje inolvidable a través de tus recuerdos musicales más preciados!

Canciones Icónicas para Todos los Gustos

¡La música es el corazón de este show y el repertorio es simplemente espectacular! Mujeres a la Plancha rendirá homenaje a clásicos inolvidables de artistas como Daniela Romo, Gloria Estefan, Flans, Alejandra Guzmán, Rocío Dúrcal, Amanda Miguel, Paquita la del Barrio, Selena Quintanilla, Marco Antonio Solís y Karol G. Entre las canciones que disfrutarás están “Quítame ese hombre”, “Yo no te pido la luna”, “Por qué me abandonaste”, “Bazar”, “Hacer el amor con otro”, “La gata bajo la lluvia”, “Él me mintió”, “Rata de dos patas” y “Si no te hubieras ido”. Cada una interpretada con una mezcla de géneros como Pop, Cumbia, Popular, Tex Mex y Plancha, ¡para que vivas la música en su máxima expresión!

“De Mil Colores” no es solo un espectáculo, es una celebración de la música que ha marcado nuestras vidas. Con una dirección artística a cargo de Javier Méndez y una dirección musical de Bernardo Ossa, este show promete una experiencia fresca, emocionante y vibrante. Las sorpresas están garantizadas, con clásicos que te harán cantar a todo pulmón y canciones nuevas que te harán descubrir un nuevo amor por la música.

¿Listo para cantar, bailar y emocionarte con Mujeres a la Plancha? ¡No te quedes sin tu entrada! Compra ya tus boletos y únete a esta fiesta que traerá nuevas sorpresas y marcará un hito en la música de plancha. Ven a vivir una noche mágica llena de colores, emoción y buena música. ¡Te esperamos para compartir juntos esta increíble experiencia!