Festival Estéreo Picnic cambia de lugar

La edición número diez del Festival Estéreo Picnic cambiará de escenario. Se trata del ‘Campo de Golf Briceño 18’, ubicado en el kilómetro 19 de la vía Bogotá-Tunja.

Según los organizadores del evento, el cambio de locación responde a la necesidad de seguir mejorando la experiencia del Festival con espacios más amplios y una mejor infraestructura.

“En el Festival siempre hemos buscado formas de mejorar la experiencia, por eso desde que conocimos el campo de Golf Briceño 18 nos enamoramos del lugar ya que va a potencializar la magia del evento“, dijo Gabriel García, CEO de la empresa que organiza el evento.

Lee también: Foals, la nueva sorpresa del cartel de Estéreo Picnic 2019

Explicaron que este lugar le permitirá a los asistentes tener más vías de acceso y salida, ofreciendo mejores condiciones para todas las soluciones de transporte.

“Por ser un campo de golf tiene una mejor adecuación para recibir un evento masivo; por ejemplo su sistema de drenaje o la grama especial, entre otras características”, detallaron en un comunicado.

A comienzos de este año la organización del evento reveló una gran sorpresa: la agrupación británica Foals se sumará al cartel de este 2019.

A través de sus redes sociales, Estéreo Picnic compartió la noticia y además anunció que la banda se presentará el domingo 7 de abril junto a otros artistas como Arctic Monkeys, Sam Smith, The 1975, St. Vincent y más.

Más en: Así quedó el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2019

No es la primera vez que Foals viene a Colombia y tampoco la primera que estará en el festival. Este año volverán al país en el marco de su nuevo trabajo discográfico, que será lanzado en el mes de marzo.

Dicho proyecto musical, que se titula ‘Everything Not Saved Will Be Lost‘, tendrá dos partes de las que ya se conoce ‘Exits’, un primer sencillo que la agrupación lanzó hace una semana.

Por: Iván Hernández – Sistema Integrado de Información