Quedan menos de tres meses para vivir uno de los festivales musicales más importantes de Colombia. Este año el Festival Estéreo Picnic celebrará su edición número diez y festejará con grandes artistas de la escena local e internacional.

En las últimas horas, la organización del evento reveló una gran sorpresa: la agrupación británica Foals se sumará al cartel de este 2019.

A través de sus redes sociales, Estéreo Picnic compartió la noticia y además anunció que la banda se presentará el domingo 7 de abril junto a otros artistas como Arctic Monkeys, Sam Smith, The 1975, St. Vincent y más.

Lee también: Así quedó el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2019

Escuchamos el llamado, la profecía hablaba de su regreso a lo más alto de Un Mundo Distinto y por mucho tiempo esperamos pacientes. Hoy por fin podemos decir ¡XXXXX EN EL FEPX! 🙌✖🙌 #FEPX pic.twitter.com/SqcM6vqzod — equisismo (@festereopicnic) January 29, 2019

No es la primera vez que Foals viene a Colombia y tampoco la primera que estará en el festival. Este año volverán a nuestro país en el marco del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, que será lanzado en el mes de marzo.

Dicho proyecto musical, que se titula ‘Everything Not Saved Will Be Lost’, tendrá dos partes de las que ya se conoce ‘Exits’, un primer sencillo que la agrupación lanzó hace una semana.

Foals se suma así al cartel de artistas de Estéreo Picnic 2019, en el que también figuran grandes nombres como el rapero Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Disclosure, Interpol y The Prodigy, que también se sumó hace poco al line up.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega