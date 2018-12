Así quedó el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2019

Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Grupo Niche, Kendrick Lamar y The Prodigy son algunos de los artistas más esperados del Festival Estéreo Picnic y hoy por fin, la organización anunció cómo será el line up por días.

Para empezar, el viernes 5 de abril, los asistentes podrán disfrutar del dueto estadounidense Twenty Øne Piløts, del rapero Kendrick Lamar, además de vibrar con el rock de la banda neoyorquina Interpol. Este día también tocarán Usted Señalemelo y The Kitsch; Khruangbin, los británicos Years & Years y Cuco.

La música electrónica estará representada por el inglés Jon Hopkins y Rüfüs Du Sol; y también estarán presentes Esteman, Pedrina, Ximena Sariñana, Mula, Silvina Moreno, Ha$loPablito y Rap Bang Club.

Para el día sábado 6 de abril, el grupo británico The Prodigy se presentará por primera vez en el país. Este mismo día la salsa se hará sentir con el Grupo Niche, además de bailar al ritmo del Dj Tiësto, y Disclosure (Dj Set).

Y, como dicen los organizadores por medio de un comunicado de prensa, “manteniendo la tradición de los últimos años de Un Mundo Distinto, el rap se sentirá en las voces de Alcolirykoz, Apache y TSH Sudaca”.

El sonido de La Payara, Meridian Brothers y Absalón y Afropacífico también retumbará El Parque Deportivo 222. Sin dejar por fuera al dueto peruano Alejandro y María Laura, al grupo de rock Portugal. The Man, Rhye y al noruego Erlend Øye, que también darán su cuota musical este día.

Finalmente, el domingo 7 de abril, se contará con las presentaciones del grupo británico Arctic Monkeys. Sus compatriotas The 1975 también dirán presente; al igual que Sam Smith, Da Pawn, Arrabalero, Montaña y Las Yumbeñas.

El español Carlos Sadness será la cuota de la música en español al igual que las banda argentina Los Espíritus, los colombianos Bajo Tierra, Nicolás y Los Fumadores, Quemarlo Todo Por Error y Margarita Siempre Viva.

Seun Kuti & Egypt 80, la cantautora estadounidense St. Vincent, Dj Koze, Fidlar y Odesza, también se darán cita este día.

Es de recordar que hasta el próximo viernes 21 de diciembre a las nueve de la mañana estará habilitada la venta de boletería en TuBoleta.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital