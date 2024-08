Si eres un fanático del anime, prepárate para un viaje que va a desatar todos tus sentidos. Anime Fantasy II: Symphony of Dreams está a la vuelta de la esquina, y el próximo 5 de octubre, el Auditorio Fabio Lozano se llenará de magia, nostalgia y pura adrenalina otaku. Este no es solo otro concierto; es un encuentro donde las melodías que marcaron nuestras vidas cobrarán vida en un espectáculo que promete ser inolvidable.

Si deseas sentir mucha nostalgia, pero también mucho poder a través de una orquesta sinfónica y revivir las batallas legendarias de Caballeros del Zodiaco, o dejar que la nostalgia de Pokémon te lleve a esos días en los que soñabas con ser un maestro Pokémon. Con la Film’s Dreams Symphony Orchestra liderando la carga y con Paulo Cuevas a su lado, cada nota te transportará directamente al corazón de tus series favoritas. Este evento promete algo para todos, desde la energía arrolladora de Naruto hasta la magia de Sailor Moon, sin olvidar la intensidad de Demon Slayer y las vibrantes melodías de Super Campeones.

Anime Fantasy II está pensado para ser una celebración inclusiva. Ya seas un fanático empedernido que sabe recitar cada opening o alguien que disfruta de la música épica sin saber exactamente de qué anime proviene, este concierto es para ti. Además, las entradas están al alcance de todos, aún puedes conseguir la tuya en la segunda etapa por 95.000 COP hasta el 2 de septiembre. Después de eso, suben a 115.000 COP hasta agotar existencias. ¡Así que no pierdas tiempo!

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el Anime Fantasy II: Symphony of Dreams?

Aquí están los detalles que no puedes dejar pasar. Anime Fantasy II: Symphony of Dreams tendrá lugar el sábado, 5 de octubre de 2024 en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicado en la Carrera 4 No. 22 - 61, Bogotá. El evento comenzará a las 4:00 P.M., y te recomendamos llegar temprano para asegurar un buen lugar. Este es un evento para todas las edades, por lo que los pequeños de la casa a partir de los 5 años también podrán disfrutar de esta experiencia única.