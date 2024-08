El 2025 marcará un nuevo capítulo para los fanáticos de la música en vivo. La decimocuarta edición del Festival Estéreo Picnic (FEP) promete una experiencia única, una invitación a "abrir los ojos" y sumergirse en un viaje extraordinario. Bajo el lema "Creyentes de Otro Despertar", el FEP se celebrará del 27 al 30 de marzo en el Parque Simón Bolívar, la casa del festival que ya se ha convertido en un santuario para quienes buscan algo más que un simple concierto.

El Parque Simón Bolívar , corazón verde de la capital colombiana, ha demostrado ser el lugar perfecto para el FEP . No solo es un espacio donde la música se convierte en magia, sino que también es el escenario donde las memorias se forjan. ¿Quién podría olvidar la explosiva energía de Blink 182 , la emotividad de Sam Smith o la fiesta interminable de Feid en la edición 2024?

Si no formas parte de ese grupo, no te preocupes. A partir del 22 de agosto, las entradas estarán disponibles para todos a través de ETicket.co. María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval, está emocionada por lo que viene: "Estamos celebrando nuestra primera década de compromiso con Un Mundo Distinto. Este es el momento perfecto para que los Creyentes se preparen y se aseguren de no perderse esta edición del FEP 2025".

El Festival Estéreo Picnic ha construido una reputación como el evento musical más grande y esperado de Colombia, y el 2025 no será la excepción. Del 27 al 30 de marzo, los Creyentes tendrán la oportunidad de sumergirse en cuatro días que desafían la realidad y nos invitan a explorar lo extraordinario. No importa si es tu primer FEP o si eres un veterano del festival, cada edición trae algo nuevo y mágico.

Este 2025, el llamado es claro: abre los ojos y prepárate para vivir Otro Despertar. Los mejores cuatro días del año ya tienen fecha y lugar. La música, las experiencias inmersivas y la conexión con miles de almas vibrantes serán las protagonistas de un festival que promete redefinir lo que significa disfrutar de la música en vivo.

Así que, Creyente, afina tus sentidos, ponte tus mejores galas festivaleras y únete a la fiesta más esperada del año. El Festival Estéreo Picnic 2025 está a la vuelta de la esquina, listo para llevarte a Un Mundo Distinto donde lo imposible se hace realidad.