League of Legends: todo lo que debes saber del evento Centinelas de la Luz

Varios cambios llegan a League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y VALORANT.

Por: Cristian Serrano

Cinemática de Centinelas de la Luz 2021 ¿Cuáles son las principales novedades de cada juego? League of Legends (8 de julio al 10 de agosto) El "Ascenso de los Centinelas", ofrecerá a los jugadores una nueva opción para experimentar la historia de LoL desde la perspectiva de un nuevo Centinela recluta, mientras cambios decisivos ocurren en Runaterra. Vea además: Fecha de estreno de 'TortillaLand', la de serie de 'Minecraft' de AuronPlay Los jugadores viajarán por Runaterra para reclutar nuevos aliados y luchar contra Viego.

El Ascenso de los Centinelas saldrá en capítulos semanales y los jugadores podrán completar las misiones del juego para ir progresando en el evento.

El Ascenso de los Centinelas es un evento gratuito, así que los jugadores pueden experimentar plenamente de la historia sin tener que pagar.

Habrá 11 aspectos canónicos nuevos que mostrarán a los campeones tal y como aparecen en Ascenso de los Centinelas: 8 de julio : Vayne Centinela (legendario), Olaf Centinela, Irelia Centinela, Riven Centinela y Diana Centinela Pantheon Arruinado

: 22 de julio : Graves Centinela (legendario), Pyke Centinela y Rengar Centinela Miss Fortune Arruinada

: 29 de julio : Thresh Desatado (exclusivo de la tienda del evento durante el lanzamiento inicial)

: Lea además: Mira las novedades que tendrá Hearthstone con la expansión 'United in Stormwind' Llega el aspecto Pantheon Ascendido Edición Prestigiosa, exclusivo del evento, representa una línea temporal alternativa en la que el espíritu humano dentro de Pantheon supera la Ruina. El Libro de Hechizos Definitivo, el primer modo de juego de evento nuevo de LoL desde 2018, estará disponible durante Centinelas de la Luz. Cada jugador obtiene la habilidad definitiva de un segundo campeón para utilizarla durante toda la partida, además de la propia. Centinelas de la Luz 2021 | Tráiler oficial del evento Cambios League of Legends: Wild Rift (9 de julio al 11 de agosto) Dentro del juego en los jugadores podrán conocer y establecer vínculos con los héroes: Lucian, Senna, Riven, Irelia, Vayne y Akshan. Pero nuevos personajes también se unirán a la experiencia del cuartel general en el transcurso del evento (Vayne el 14 de julio, Riven e Irelia el 20 de julio y Akshan el 28 de julio) Al jugar partidas, los jugadores aumentarán sus Vínculos de Centinela y aprenderán más sobre la historia de cada campeón y sus motivaciones para unirse a la causa. Mire además: Así es el poderoso tráiler de 'Génesis', sobre el nuevo evento de Apex Legends Mientras más fuerte sea el vínculo que se forme con el jugador, más alto será el nivel general del cuartel general de Centinelas. Fortalecer los vínculos y aumentar el nivel del cuartel general otorga objetos temáticos: chucherías, etiquetas de aparición y uno de los 6 campeones destacados de forma gratuita. En el ecosistema de Wild Rift, los jugadores podrán aprender más e involucrarse en la historia general: Centinelas de la Luz : Espíritu firme, una serie de cómics que presenta a los Centinelas de la Luz uniendo fuerzas para luchar contra el Rey Arruinado y la Niebla Negra, se irá publicando a lo largo del evento y se podrá leer cada semana en la aplicación de Wild Rift.

: Espíritu firme, una serie de cómics que presenta a los Centinelas de la Luz uniendo fuerzas para luchar contra el Rey Arruinado y la Niebla Negra, se irá publicando a lo largo del evento y se podrá leer cada semana en la aplicación de Wild Rift. Una experiencia única de RA invita a los jugadores a explorar el puesto de Centinelas y hacer el juramento de la luz, disponible en línea ya mismo. A lo largo de julio y agosto se publicará una serie de nuevos contenidos canónicos en el juego: 9 de julio: Lucian, Senna

28 de julio: Akshan Nuevos: Irelia Centinela, Riven Centinela, Vayne Centinela, Draven Arruinado, Miss Fortune Arruinada, Shyvana Arruinada

Agosto : El evento de Wild Rift llegará a un emocionante final. ¡No daremos spoilers!

: Legends of Runeterra (14 de julio al 10 de agosto) Segunda expansión de campeón en LoR : En sintonía con la expansión de campeón de Aphelios lanzada en febrero, se lanzará una miniexpansión con Viego y Akshan , junto con otras 21 cartas nuevas coleccionables con seguidores, hechizos e hitos centrados en la Ruina y los Centinelas de la Luz.

: Pase de evento "Declara tu alianza" : Los jugadores podrán elegir entre e l Pase de evento Arruinado o de Centinelas , y obtendrán recompensas temáticas para su bando en función de con quién se alíen. Los jugadores no pueden cambiar de bando una vez que hayan elegido , pero después de obtener todas las recompensas de su bando, los jugadores empezarán a recolectar las recompensas del bando contrario (con la excepción de algunos objetos exclusivos). Un evento de metajuego no canónico también registrará el apoyo que tiene cada bando . Al final del evento Centinelas de la Luz, todos los jugadores participantes recibirán una recompensa en el juego según el bando ganador (independientemente de con cuál se hayan aliado).

: Nuevos objetos de personalización : El evento Centinelas de la Luz de LoR se lanzará con un tablero temático del cuartel general de los Centinelas, así como los guardianes arruinados y centinelas, reversos de cartas , gestos y 7 aspectos nuevos de campeones canónicos: I relia Centinela (incluye una nueva animación de aumento de nivel) Diana Centinela Riven Centinela Shyvana Arruinada Karma Arruinada Draven Arruinado Thresh Desatado

: Teamfight Tactics (21 de julio) las fuerzas del Orden continúan su lucha contra el Pengu del Caos en Teamfight Tactics Juicio Final: Amanecer de los Héroes para expulsar a la Niebla Negra de la Convergencia de una vez por todas. La actualización de mitad del set de Teamfight Tactics: Juicio Final incluye: Los Objetos Radiantes y todas las bendiciones nuevas reemplazarán a los Objetos Sombríos . Los Objetos Radiantes son versiones extremadamente poderosas de sus homólogos básicos , limitados a uno por jugador, así que elige con mucho cuidado. Las Bendiciones Radiantes se otorgan a los jugadores cuando caen por debajo de 40 de vida para ayudarlos a volver a la pelea. Estas Bendiciones pueden incluir campeones, objetos, oro, espátulas y consumibles.

y todas las bendiciones nuevas reemplazarán a los . Habrá nuevos campeones, orígenes y clases, incluyendo el origen Centinela y Akshan. Centinelas Olaf Senna Irelia Pyke Rakan Galio Lucian Akshan

orígenes y clases, incluyendo el origen Centinela y Akshan. Un nuevo pase de set lleno de arenas , kabums, Pengu del Orden Superior y mucho más. Minileyendas: Fantasmín, Petricín y Escaralado Centinelas.

, kabums, Pengu del Orden Superior y mucho más. VALORANT Durante el evento, los jugadores tendrán la oportunidad de comprar dos paquetes de armas con diseños temáticos, 'Arruinados' y 'Centinelas', en momentos diferentes de julio. Los mapas dentro del juego darán avances y promocionarán el evento con carteles publicitarios y los influencers de VALORANT traerán de vuelta los "flat lays" para ambos diseños. 8 de julio: Paquete Arruinado: Melee, Phantom, Ghost, Spectre, Guardian El paquete de diseños de armas Arruinado incluye un arma melee personalizada (Espada del Rey Arruinado), 3 colores de variantes (también en el arma melee) y accesorios (gun buddy, spray, tarjeta).

21 de julio: Paquete Centinelas de la Luz: Melee, Vandal, Operator, Sheriff, Ares El paquete de diseños de armas Centinelas de la Luz incluye un arma melee personalizada (Reliquia del Centinela), 3 colores de variantes (también en el arma melee) y accesorios (gun buddy, spray, tarjeta).