La posibilidad de que vida extraterrestre haya visitado o pueda visitar el planeta Tierra ha fascinado a la humanidad durante siglos. Esta creencia ha sido tan poderosa que ha dado lugar a una vasta cantidad de obras literarias y cinematográficas, explorando los misterios y consecuencias de un posible encuentro con seres de otros mundos.

Este tema no es ajeno para los colombianos, ya que en muchas ocasiones hay quienes han asegurado ver objetos voladores no identificados (ovnis) o seres extraños en ciertos lugares como el Cañón del Chicamocha, Puerto Salgar, Tabio, el desierto de la Tatacoa, el Zarzal y Anolaima que, al final, no tienen explicación.

Bogotá no se queda por fuera de los supuestos avistamientos, así se comprueba con unos videos que están siendo virales en las redes sociales.

De acuerdo con lo visto en X, un internauta compartió unos ‘clips’ en los que se aprecia como varias personas de la capital llevan sus miradas al cielo para contemplar unas extrañas luces.

El hecho se habría registrado al norte y occidente de Bogotá, el cual, duró varios minutos y, según lo contado por los espectadores, las luces en línea se mantuvieron en el mismo lugar por varios minutos.

Tan llamativos han sido los videos que los internautas han dejado comentarios como: “¿Eso no es lo de starlink?”, “Ya Elon Musk no puede decorar con luces navideña su nave, porque dicen que es un ovni”, “Demasiado recto y predecible para ser de otro mundo”.

