Video: Imágenes de supuestos cuerpos de extraterrestres impresionaron a más de uno

Los cuerpos alienígenas que fueron presentados tenían más de 1.000 años, según el experto.

En medio de una audiencia en el Congreso de México, el periodista Jaime Maussan ha generado revuelo por cuenta de dos cuerpos que serían supuestamente de ‘seres no humanos’.

De acuerdo con los estudios realizados por la Universidad Autónoma de México (UNAM), los cuerpos se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, un tipo de alga que mantiene alejado el crecimiento de bacterias y hongos, lo que permitió su preservación, esto mediante un análisis de carbono 14.

"Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad", recalcó el ufólogo

Asimismo, añadió que estos cuerpos no son seres que fueron recuperados en naves o que hayan sufrido un choque, sino que fueron “sepultados en minas de diatomea".

Según el experto, los cuerpos no se tratan de momias, “se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior”, también mencionó que dentro tienen elementos especiales.

Esto sería la evidencia de que la vida extraterrestre existe y que los humanos han sido “visitados por inteligencias no humanas”, recalca el periodista Maussan.

“Estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos", destacó.