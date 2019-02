Tener mala ortografía puede hacer que pierdan el interés sexual en ti

Un texto mal redactado y lleno de faltas de ortografía puede dejar ciego a cualquier lector. No hay nada más confuso que leer algo que no se entienda, sin signos de puntuación, con palabras mal escritas y frases tiradas al vacío. Sin embargo, estamos en Colombia y para nadie es un secreto que la educación en este país no es precisamente la mejor.

Y, aunque lo lógico sería que cualquier bachiller promedio tuviera buena ortografía, lo cierto es que no. Incluso es muy fácil encontrar a varios profesionales con una redacción que lo único que provoca es salir corriendo. Sin embargo, es necesario aclarar que la cosa tampoco se trata de convertirnos en grandes literatos, pero por lo menos, no cometer crímenes ortográficos que hasta puedan arruinarle una posible relación.

Sí, tal como lo lee. En 2016 un grupo de investigadores realizó una encuesta a nueve mil personas por medio de la web de citas estadounidense Zoosk. Teniendo en cuenta que vivimos en una era digital en la que es más frecuente ‘chatear’ con alguien, que verse personalmente.

El estudio indicó entonces que el 65 por ciento de las mujeres encuestadas habían manifestado que su interés sexual disminuía cuando descubrían una falta ortográfica. Los hombres son un poco más tolerantes, el 48 por ciento admitió que no tendrían sexo con una persona que escribiera mal.

Para hablar del tema RCN Radio/La FM se puso en contacto con el sexólogo Ezequiel López Peralta, quien expresó que la influencia de una buena o mala redacción pesa más para una relación romántica, que para una netamente sexual.

“Depende de la expectativa de cada persona. Una falta ortográfica puede ser un indicativo de más o menos inteligencia. Si alguien desea una relación estable, un rasgo como este puede pesar, sin embargo, si la expectativa es la búsqueda de una relación sexual, creo que esas cosas no importan tanto en el momento”.

Agrega que las mujeres tienden a valorar un poco más la inteligencia que el hombre, “los errores de ortografía claramente llegan a decepcionar, hay mucha gente que a partir de ahí abandona la posibilidad de seguir avanzando en el proceso de seducción”.

Para finalizar, López subraya que la importancia de un tema como este en el desarrollo de una relación sentimental o sexual depende de cada individuo… A menos que usted sea sapiosexual, es decir, que la inteligencia sea el factor principal en el juego erótico.

