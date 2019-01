Abuelita de 70 años habla de “lo rico” que es el sexo

“Si el sexo no fuese la cosa más importante de la vida, el Génesis no empezaría por ahí”, es una de las tantas frases memorables del escritor italiano Cesare Pavese. Y tiene toda la razón, porque no hay nada más polifacético que el sexo; si lo vemos bien es estimulante y relajante a la vez, también es exquisitamente placentero y motivacional. Además, de mejorar el humor y el autoestima… Ah, tampoco hay que olvidar que una buena sesión de sexo ayuda a quemar una que otra caloría. por lo que se convierte en un excelente ejercicio. ¿Para qué más?

En ese orden de ideas, la edad no debería ser un impedimento para disfrutar del sexo hasta el último día de vida. Eso lo tiene más que claro Ángela Rodríguez*, una mujer de 70 años de edad, casada desde hace 45 con Eduardo Calderón*. Ella, sin tapujos, nos habla del sexo en la tercera edad, un tema tabú en esta sociedad hipócrita y mojigata.

Y no es precisamente porque las generaciones más jóvenes censuren temas como este, no. Es que los mayores muchas veces condenan el sexo únicamente a la procreación o lo satanizan haciéndolo ver como algo sucio e impuro. Y para ser honestos, ¿quién no quiere disfrutar de la plenitud de un orgasmo?

“En mi época, cuando yo me iba a casar… Decían que la mujer no tenía derecho a opinar, preguntar o exigirle a su marido nada relacionado con las cuestiones sexuales. También muchas personas de la edad mía dicen que si uno habla de estas cosas o busca al marido para tener sexo, es una ‘señora alegrona’, que no son cosas de una ‘mujer decente’. Y yo me dije, – qué cosa más absurda- porque las mujeres somos tan humanas como los hombres, sentimos exactamente igual y tenemos derecho a buscar y a pedir“, expresa doña Ángela, sentada en su sofá amarillo, mientras se toma un ‘tintico’.

Se considera de “mente abierta” y no se muerde la lengua para hablar de cualquier cosa. Sin embargo, aclara que esto no quiere decir que le guste el salvajismo en la cama, ni irse por extremos sexuales como el sadomasoquismo o el bondage, tampoco gusta de usar juguetes sexuales. “Todo eso lo respeto, a quien le guste que lo haga; pero yo prefiero el lado romántico”.

“El sexo es normal y necesario”

Asegura que su matrimonio de 45 años siempre se ha mantenido estable hasta el día de hoy gracias a la excelente comunicación que siempre ha tenido con su esposo, no solo en el día a día, sino también en la cama.

“La comunicación en el sexo es fundamental. Hay personas a las que les metieron muchos tabúes en la cabeza y eso hay que acabarlo. El sexo es normal y necesario… En mi caso, a mi me encanta que Eduardo me coja por todas partes, que me apriete y me acaricie. Lo disfruto muchísimo, y él siempre me pregunta si me está gustando lo que está haciendo, yo igual”.

Para sostener su relación durante todas estas décadas hasta el día de hoy, doña Ángela asegura que siempre hay que innovar y mantenerse bien arreglada, estar deseable o ‘follable’, para dejarlo claro.

“Para renovar uno se inventa muchas cositas para poder atraer. Uno como mujer puede tomar la iniciativa y ponerse una ropita bien sexy, por ejemplo… Siempre tratar de estar linda, no dar una apariencia de ‘dejada’. Es importante siempre verse bien porque a uno también le gusta que le digan que está bonita, que el vestido o el peinado se le ve bien a uno”.

Agrega que tener a la mano un ‘aceitico’ que huela bien delicioso, una película o libro erótico, “ayudan mucho para estos momentos”.

La relación de Ángela Rodríguez y Eduardo Calderón pareciera sacada de película, de hecho, recuerdan un poco a ‘Allie Hamilton’ y ‘Noah Calhoun’, personajes de la película de 2004, ‘Diario de una pasión’. Se les escucha tan enamorados y con un espíritu tan jovial y una sabiduría que solo llega con los años.

“A las personas mojigatas les digo que dejen tanta bobada”

“Yo tengo muy claro que el sexo es importante, que hay que disfrutar al máximo, y por eso a las personas mojigatas les digo que dejen tanta bobada. ¡Lo bueno que es el sexo! Es muy agradable, es una cosa muy rica. Mejor disfruten”; es el mensaje que doña Ángela expresa animosamente, mientras esta entrevista va llegando a su final.

Entre todos estos temas sexuales, no podíamos dejar de lado la masturbación, cosa que también ve con buenos ojos a esta edad, igual que el sexo oral, aclarando siempre que “cada pareja es un universo distinto”, y que dependiendo de lo que le guste a cada quien, hay que disfrutar.

Al respecto sobre los inconvenientes sexuales que se puedan enfrentar en la tercera edad como, problemas para la erección, falta de flexibilidad, eyaculación precoz, etc. doña Ángela responde sagazmente. “He visto gente mucho más joven con problemas en el sexo motivados por pensamientos represivos, absurdos o por diferentes tabúes, que les impiden desde luego, disfrutar”.

Agrega, mientras reflexiona un poco viendo hacia la ventana que, “en esta edad todo funciona de forma natural. Desde el lado masculino por supuesto que a veces es complicado, no es lo mismo de fácil que en otros tiempos, pero sí se puede. En esos momentos uno puede ayudar mucho, y entender la situación, si hoy le costó un poquito de trabajo, bueno no importa, miraremos si mañana sí podemos… Uno sabe que son cosas normales de la edad“.

La entrevista llega a su fin, y doña Ángela califica su desempeño sexual hoy en día con un seis o siete sobre diez.

*Los nombres fueron cambiados por solicitud de la fuente.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital