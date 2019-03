Lo que debes saber antes de practicar running

Por su puesto, practicar running o cualquier otra actividad es sano para el cuerpo y la mente, pero también conlleva ciertos cuidados para evitar sobresaltos que pongan en entredicho la salud del atleta. Creer que correr y correr, sin ninguna prudencia, hará más provechosa la rutina es, quizá, uno de los errores comunes, sobre todo entre los novatos, quienes buscan resultados a corto plazo.

Por ello, para sacar beneficio de la actividad física y que esta lleve a una mejor calidad de vida, y no a poner en peligro la condición del corredor, se deben tener en cuenta varios aspectos, básicos en la prevención de lesiones de gravedad, principalmente en las extremidades inferiores, las más golpeadas con el movimiento continuo.

A continuación, algunas recomendaciones

-No sobra decir, realiza un buen calentamiento. Nada mejor para el cuerpo.

-Si puedes, evita el asfalto; es mejor correr en superficie de grava o tierra.

-No lo dudes; mantener una buena postura en la espalda ayuda a relajar el movimiento.

-Por su puesto, unos tenis con buena amortiguación van en beneficio de la comodidad. Cambia tus zapatillas cuando estas ya acumulen 550 kilómetros.

–Hidrátate bien antes de la rutina; también de forma continua dentro de la misma.

-Nada mejor que ver los beneficios al instante, pero es mejor no excederse en la duración e intensidad del entrenamiento. Gradualmente tu cuerpo te dirá hasta dónde puede llegar, así desees mejorar tus registros.

-Si sientes dolor, para el instante. No lo dudes dos veces.

Ahora bien, de no tener en cuenta algunas de las recomendaciones anteriores, son varios los riesgos que traerá practicar running. Sin entrar en pánico, es mejor hacer caso y evitar ser víctima de las consecuencias que tiene una mala preparación.

Posibles riesgos si practica runing

-Obviamente, los pies podrían verse afectados con lesiones estructurales.

-Así mismo la columna vertebral tendría desplazamientos vertebrales avanzadas, artrosis importantes, inestabilidades vertebrales o escoliosis, esta última, desviaciones laterales severas.

-No olvides que también podrías verte afectado con problemas cardiorrespiratorios de consideración.

-De igual forma, es posible que aparezcan molestias en articulaciones como la caderas o las rodillas.

-Quizá suene exagerado, pero no lo es; la muerte súbita es un riesgo que no se debe dejar de lado. Por esto, acude al cardiólogo o médico deportivo con el fin de hacer una prueba de esfuerzo.

Por: Tomás Guzmán – Antena 2