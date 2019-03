La mayoría de las mujeres tienen celulitis y no es un secreto que es uno de los temas críticos a la hora de empezar una rutina de entrenamiento.

Esta se da por la acumulación de tejido adiposo en determinadas zonas del cuerpo que forma unos nódulos de grasa que se presentan en forma de pequeños hoyos en la piel y sin duda, es una de las afecciones que más buscan acabar las mujeres, pero ¿se puede eliminar del todo?

Sobre el tema, Tata Gnecco, entrenadora personal certificada por AFAA (Aerobics and Fitness Association of America), aseguró en diálogo con RCN Radio que no se puede eliminar, pero lo cierto es que sí se puede reducir hasta en un 90 % con una buena alimentación y rutina de ejercicios adecuada.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la celulitis es una condición que puede darse en distintas edades y que se aprecia en el cuerpo en mayor o menor medida dependiendo de diferentes factores.

Algunos de los que más influyen en su aparición son el sedentarismo y la mala alimentación, especialmente el consumo de alimentos altos en sodio, entre otros que hacen que “retengamos líquidos y grasa”, como “aquellos que son muy manipulados o procesados, los alimentos tipo embutidos, azúcares y harinas refinadas, gaseosas y el alcohol”.

Lee también: El ejercicio más efectivo para tener un abdomen plano y tonificado

Según la experta, que ha entrenado a distintas celebridades colombianas y es autora de libros sobre el mundo ‘fit’, una de las mejores formas para reducir la también llamada ‘piel de naranja’ es dejar precisamente dichos alimentos, además de combinar este propósito con una buena rutina de ejercicios, pues “en el momento en el que tú tonificas se va a ver menos flacidez, y en el momento en el que quemas grasa, quemas también esas células que hacen que se vea más la celulitis”.

Entre sus recomendaciones están los ejercicios que tienen que ver con cardio y que queman grasa, como montar en bicicleta, correr, nadar y bailar; los de fuerza (ejercicios funcionales o entrenamiento tradicional que tonifican los músculos), así como ejercicios de piernas como sentadillas, tijeras, y los ejercicios con peso.

Te puede interesar: Los beneficios del ejercicio para prevenir los “achaques” de la vejez

Si bien estos y la buena alimentación son las opciones más frecuentes para reducir la celulitis, otras personas recurren también a masajes o terapias que, de acuerdo con Gnecco, funcionan muy bien siempre y cuando se combinen con un buen plan nutricional y de entrenamiento.

“Los masajes ayudan a drenar la grasa que está ahí y la eliminemos por la orina. Sin embargo, si no estamos haciendo un buen plan aeróbico y anaeróbico va a ser difícil que la eliminemos del todo”, indicó.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega