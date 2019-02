Desde hace dos años la Alcaldía de Bogotá implementó la plataforma web Sexperto.co, con el fin de poder informar y orientar a los adolescentes y jóvenes sobre el sexo y su salud reproductiva. Allí los menores pueden realizar todo tipo de preguntas sobre sexualidad que quizás no se atreven a formular a sus padres.

En Sexperto.co hay un banco de más de 950 preguntas y respuestas que se pueden consultar a partir de palabras clave como métodos de anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente, entre otros.

El secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales Sánchez, informó que la plataforma gratuita y confidencial cuenta con un millón de consultas de jóvenes, entre las que se destacan preguntas como ¿Cuándo puedo tener relaciones por primera vez?, ¿Cuántas parejas sexuales debería tener una persona en su vida?, ¿Cómo me debería poner un condón? ¿Se pueden usar dos condones al mismo tiempo? ¿Se puede perder la virginidad con la penetración de los dedos? ¿Puedo contraer infecciones de transmisión sexual a través del sexo anal?

Entre las preguntas entorno al embarazo adolescente más recurrentes a las que los jóvenes buscan respuesta por ejemplo aparece ¿Saltar después de tener relaciones sexuales evita el embarazo? ¿Cuando el pene no entra por completo a la vagina, puede haber riesgo de embarazo? ¿Eyacular por fuera, previene un embarazo? ¿A qué edad me puedo hacer una cirugía para no tener hijos? ​​​​​​

El funcionario dice que entre las preguntas curiosas que hacen los adolescentes aparece ¿Las mujeres se masturban?, ¿Cuál es el tamaño normal del pene?, ¿Puedo comprar condones si soy menor de edad? ¿Si tomo aspirina con gaseosa no quedo en embarazo? ¿Aplicar vaselina en el pene quita el dolor durante la relación sexual?, ¿Es verdad que el pene sangra en la primera relación sexual?

Pese a que ya lleva dos años en funcionamiento, aún muchas personas desconocen esta plataforma gratuita y confidencial. Sexperto.co acumula 1.044.908 visitas, de las cuales la mayoría (58%) han sido hechas por mujeres y 42% por hombres.

Las mujeres por ejemplo ingresan a consultar sobre su periodo menstrual, y preguntan temas como ¿Puedo quedar embarazada en cualquier día de mi periodo menstrual?, Tengo náuseas y vómito, pero me llega el periodo, quiero saber si ¿Puedo estar embarazada?,

La mayoría de visitas a Sexperto.co (84%) tienen origen en Bogotá, sin embargo a la plataforma web han ingresado personas de 129 países, en su mayoría menores de 24 años.

Las respuestas que los jóvenes encuentran son elaboradas por expertos, entre ellos, médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, y abogados.

El secretario de Salud destacó que en Bogotá los embarazos en mujeres de 15 a 19 años se redujeron un 31% en los últimos tres años. Mientras que en 2015 se registraron 15.379 casos, en 2018 la cifra bajó a 10.675.

