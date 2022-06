Toda una Sugar Mommy: se casó con uno menor que ella 37 años y hasta hijos quiere

La pareja se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Muchas personas creen que para el amor no hay edad, pero para otros puede ser el determinante para no estar con alguien.



Sin embargo, este no es el caso de Cheryl, de 61 años, quien se casó con Quran McCain de 24 años. Los dos se conocieron en el 2012 cuando el joven trabajaba como mesero en el restaurante de uno de sus hijos.



Pasaron casi diez años y se volvieron a ver, pero fueron solo amigos. No pensaron que en tan poco tiempo se enamorarían, porque un año después de ser novios, se comprometieron.



Por lo cual, Cheryl y McCain tomaron la decisión de agrandar su familia. A pesar de que es complejo tener un bebé a la edad de la mujer adulta, ella quiere tomar los riesgos para convertir en papá al joven.



En dado caso que ella no pueda quedar embarazada sin complicaciones, tienen pensado en la adopción o alquilar un vientre.