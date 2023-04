Después de hablar y establecer algunas reglas al respecto, el sugar daddy probablemente te enviará de inmediato una transacción, pero te pedirá que hagas una consignación de vuelta para verificar la cuenta a la que envió el dinero y ver que no se trate de ningún engaño.

Si es así, puede que sea una persona que solo quiere conseguir nudes en internet y evidentemente no te pagará por el contenido e i ncluso corres el peligro de exponerte a una estafa mayor con este tipo de imágenes en las manos de alguien que no conoces de nada.

Las estafas de las que puedes ser víctima no son solamente económicas, sino de otro tipo, por ejemplo, que t e pidan fotos sexys o nudes. Si las fotos del perfil que tienes en la app de citas deja ver tu cara, te muestras linda e interesante sin pasar la línea, este hombre no deberá pedirte más fotos.

Los sugars no pedirán este tipo de fotos sin antes haber llegado a un acuerdo con la chica ni demostrar su poder adquisitivo.

Otra de las peticiones que encienden las alarmas es la rebaja o el descuento, una persona que cuenta con los suficientes medios económicos no pedirá descuento y menos al hablar de un trato económico con quien quiere que sea su pareja.

Esto no quiere decir que no sea negociable el precio de los pagos, pero ten en cuenta que grandes rebajas estarían alertándote de un posible estafador. Pues te ofrece una vida de sugar, pero en realidad no cuenta con los medios para cumplir lo que promete.

Recuerda no enviar fotos o información muy comprometedora hasta que el sugar demuestre que es real, confiable y que haya demostrado que tiene el dinero para enviarte o se haya manifestado con algún detalle considerable.