Meta anunció que WhatsApp dejará de funcionar en celulares con Android inferior a la versión 5 desde abril de 2025. La decisión se enmarca en un plan para incorporar nuevas funciones, mejorar la seguridad y mantener la estabilidad de la plataforma.

Según explicó la compañía, los dispositivos que no cuenten con la versión mínima del sistema operativo ya no podrán abrir ni actualizar la aplicación. Esto impactará a millones de usuarios que aún utilizan equipos antiguos.

Qué celulares Android ya no podrán usar WhatsApp desde abril

Entre los dispositivos afectados por la actualización de compatibilidad se encuentran modelos de Samsung, Motorola y LG. A continuación, la lista de celulares que perderán acceso a WhatsApp:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2

Motorola : Moto G (1ra generación), Moto E 2014

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini

Quienes utilicen alguno de estos teléfonos ya no podrán enviar ni recibir mensajes desde la aplicación. Además, no se podrá acceder a copias de seguridad almacenadas en el dispositivo si no se realiza una exportación previa.