¡Hola, gamers! Si has estado siguiendo la serie "Shogun" de Disney+, no puedes negar que has sido transportado a un Japón feudal lleno de intrigas, batallas y cultura rica. Esta adaptación de la novela de James Clavell ha capturado a los espectadores con su narrativa profunda y su detallada representación de la vida en el Japón del siglo XVII.

Una de las razones de su éxito destacan la actuación impecable de Hiroyuki Sanada y Anna Sawai, la dirección artística que te hace sentir como si realmente estuvieras en ese período, y la complejidad de los personajes que rivalizan con cualquier serie de fantasía épica.

Recientemente, "Shogun" ha arrasado en los Globos de Oro 2025, llevándose a casa premios por Mejor Serie de Televisión de Drama, Mejor Actriz de Drama para Anna Sawai, Mejor Actor de Drama para Hiroyuki Sanada, y Mejor Actor de Reparto para Tadanobu Asano.

Debes ver: Murió Cuevana y Magis TV; llega nueva opción para ver películas y series gratis

Si te ha encantado este universo, ¿por qué no sumergirte más en él a través de videojuegos que exploran la misma fascinante era? Aquí tienes cinco títulos que debes jugar si te apasiona la historia de Shogún. Top 5 de videojuegos que todo fan de "Shogun" debes probar Total War: Shogun 2 (PC) Si te encantó la estrategia y las intrigas políticas de "Shogun", este juego es para ti. Desarrollado por Creative Assembly, "Total War: Shogun 2" te pone en la piel de un Daimyo durante el período Sengoku. Combina batallas épicas en tiempo real con estrategia por turnos, recreando con precisión la arquitectura y las batallas del Japón feudal.

Ghost of Tsushima (PlayStation 4, PlayStation 5, PC) Aunque no se sitúa exactamente en la época de "Shogun", "Ghost of Tsushima" de Sucker Punch Productions te lleva a un Japón ligeramente anterior. Ofrece un mundo abierto lleno de paisajes de ensueño y combates con espadas, con una narrativa que explora el honor y el deber. Su modo "Kurosawa" es una delicia visual. Lee además: El 2025 arranca con Juegos gratis en la PlayStation Plus y fecha de llegada de la PS6

Nioh (PlayStation 4, PlayStation 5, PC) "Nioh" de Koei Tecmo y Team Ninja te sumerge en el Japón del siglo XVI, mezclando mitología con la lucha contra yokai. Su combate exigente y sistema de clases te permiten personalizar tu estilo de juego, ofreciendo una experiencia profunda y desafiante.

Sekiro: Shadows Die Twice (PlayStation 4, Xbox One, PC) Desde FromSoftware, llega "Sekiro: Shadows Die Twice", ambientado en la era Sengoku. Interpretas a un shinobi con una misión de rescate, enfrentándote a un combate desafiante que refleja la vida de un ninja. La dificultad y la narrativa te harán vivir cada victoria como un logro épico.

Rise of the Ronin (PlayStation 5) "Rise of the Ronin" de Team Ninja y Koei Tecmo te sitúa en el Japón del siglo XIX durante el período Bakumatsu. Es un juego de acción y RPG con un mundo abierto donde tus decisiones influyen en la historia. Con un combate desafiante y una narrativa interactiva, es perfecto para aquellos que aman la transición y el caos histórico. Te interesa: Dónde Ver Shôgun y de qué se trata la serie que arrasó en los Globos de Oro